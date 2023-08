Les spécifications du OPPO Find N3 Flip apparaissent dans une fuite

Il y a quelques jours, une fuite du OPPO Find N3 Flip nous a fourni des informations supplémentaires sur la caméra du futur smartphone pliable. Aujourd’hui, une nouvelle fuite confirme certaines de ses caractéristiques.

Selon Android Headlines, le OPPO Find N3 Flip est apparu sur Geekbench sous le numéro de modèle « OPPO PHT110 ». Le prochain smartphone pliable avec un design à clapet de la société chinoise OPPO sera alimenté par la puce Dimensity 9200 de MediaTek, introduite l’année dernière.

Le Dimensity 9200 de MediaTek est doté d’un processeur octa-core comprenant quatre cœurs Cortex-A510 cadencés à 1,8 GHz, trois cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,85 GHz et un cœur Cortex-X3 cadencé à 3,05 GHz. Cette configuration est censée offrir un gain de performance d’environ 10 à 15 % par rapport à son prédécesseur, le Dimensity 9000, qui équipe le précédent Find N2 Flip.

De plus, il semble que le Find N3 Flip offrira une option de 12 Go de RAM, et il est très probable que d’autres options seront également disponibles, y compris au moins 8 Go et 16 Go de RAM. Ceci est basé sur le fait que le Find N2 Flip offre ces options. La fuite révèle également que le Find N3 Flip sera livré avec Android 13 préinstallé.

La plupart des spécifications du Find N3 Flip devraient rester analogues à celles de la précédente génération, à l’exception de la vitesse de charge, qui devrait atteindre 67 W.

Un nouveau bloc caméra

Une différence notable entre les deux générations semble être la configuration de la caméra. Plutôt que d’avoir deux caméras disposées verticalement, une image ayant fait l’objet d’une fuite montre trois caméras enfermées dans un cercle.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour confirmer tous les détails concernant du OPPO Find N3 Flip, car les rumeurs suggèrent que son lancement pourrait avoir lieu dans le courant du mois. Dans un premier temps, il ne sera probablement disponible qu’en Chine avant d’être commercialisé dans le monde entier à une date ultérieure.