YouTube Shorts aura bientôt des autocollants tactiles sur mobile

Outre les autocollants cliquables, YouTube teste également des « concepts clés » automatiques pour les vidéos liées à l’apprentissage . Il s’agit d’un nouveau système qui identifie les concepts clés abordés dans les vidéos d’apprentissage académique et fournit des détails à leur sujet sous la forme d’images et de courts extraits de texte en temps réel sur la page de visionnage de la vidéo.

Selon YouTube, cette nouvelle fonctionnalité est testée auprès d’un petit pourcentage de créateurs, qui pourront utiliser les autocollants Q&A lorsqu’ils créeront des courts métrages sur des appareils mobiles. Et non, ces autocollants ne peuvent pas être apposés sur les ordinateurs de bureau ou les téléviseurs, mais ils peuvent être visualisés sur tous les appareils.

Dans un message publié sur sa page d’assistance, YouTube a confirmé qu’elle avait déjà commencé à tester les autocollants Q&A pour Shorts sur mobile. Cela devrait permettre aux créateurs de Shorts d’élargir plus facilement leur portée et de créer des communautés avec leur public.