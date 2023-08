ASRock pourrait avoir publié une fuite importante concernant Intel Raptor Lake

Malgré la légitimité de la source, il est important de prendre ces informations pour ce qu’elles sont : un ensemble de rumeurs. Nous en apprendrons probablement plus lors de l’événement Innovation d’Intel en septembre, et il ne faudra donc pas attendre longtemps avant que la fuite d’aujourd’hui soit confirmée ou infirmée.

ASRock lui-même se prépare à prendre en charge les nouveaux processeurs d’Intel. L’article de blog indique que ses cartes mères recevront un badge indiquant qu’elles sont prêtes pour la nouvelle génération. Les cartes des séries 600 et 700 devraient prendre en charge le rafraîchissement Raptor Lake d’Intel, et de nouvelles versions de BIOS devraient apparaître le moment venu.