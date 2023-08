Voici le nouveau OnePlus Ace 2 Pro avec jusqu’à 24 Go de RAM

La tendance des 24 Go de mémoire vive s’accélère ! Récemment, nous avons vu le Redmi K60 Ultra avec la même mémoire vive et OnePlus est le dernier à sauter dans le train en marche avec le lancement du OnePlus Ace 2 Pro en Chine. Outre la mémoire vive la plus élevée jamais obtenue, il y a le chipset Snapdragon 8 Gen 2, le support de charge rapide 150W, et bien d’autres choses encore.

Le OnePlus Ace 2 Pro succède au OnePlus Ace 2 et lui ressemble beaucoup. Il possède la même grande caméra circulaire à l’arrière (à l’exception de la marque Hasselblad vue sur le OnePlus 11) et un écran à poinçon. Il est disponible en vert Aurora et en gris titane. L’écran flexible 3D AMOLED s’étend sur 6,74 pouces et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM à haute fréquence de 2160 Hz, une luminosité maximale de 1600 nits, 1,07 milliard de couleurs, et bien plus encore.

Le bloc de la caméra comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX890 et OIS, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Il y a également une caméra frontale de 16 mégapixels. En ce qui concerne les capacités de la caméra, il y a l’enregistrement vidéo 4K, le zoom numérique 10x, le mode beauté, les vidéos au ralenti, le mode nuit, le mode portrait, et bien d’autres choses encore, dans le but de maintenir le jeu de la photographie.

Avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2, vous bénéficiez d’une prise en charge de 24 Go de RAM LPDDR5X et de 1 To de stockage UFS 4.0, ce qui n’est pas rien ! Le Ace 2 Pro est alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui offre un support à la charge rapide SuperVOOC de 150 W, ce qui permet d’obtenir une charge complète en 17 minutes environ. Il fonctionne sous ColorOS 13.1, basé sur Android 13.

Les fonctionnalités supplémentaires comprennent le curseur d’alerte, les doubles haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, le NFC multifonctionnel, la prise en charge jusqu’au Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, un moteur de vibration bionique, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une dissipation thermique de qualité aérospatiale et un port USB Type-C, entre autres choses.

OnePlus a également présenté l’édition Yuanshen Paimeng de le Ace 2 Pro avec un coffret cadeau qui comprend une coque arrière personnalisée, un adaptateur de charge, une décoration de table en acrylique, un support de téléphone en acrylique, un poster de peinture verticale personnalisé, une broche d’éjection SIM, des autocollants, et bien plus encore. Il est également livré avec les thèmes Yuanshen Paimeng. Les spécifications sont les mêmes, à l’exception d’une configuration unique de 16 Go + 512 Go.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Ace 2 Pro est proposé à partir de 2 999 CNY (~ 380 euros) tandis que l’édition Yuanshen Paimeng est vendue à 3 599 CNY (~ 450 euros). Il sera disponible à partir du 23 août. La pré-réservation débutera le 16 août. Il n’y a aucune information sur sa disponibilité en France pour le moment, mais il pourrait bientôt être proposé sous la forme d’un téléphone rebaptisé.