Pour les musiciens, la fonction Échantillons est l’occasion d’entrer en contact avec un nouveau public et de créer une communauté sur YouTube. Cet ajout renforce le rôle de YouTube en tant que plateforme pour les vidéos musicales, les performances en direct, les premières et les Shorts, favorisant ainsi l’émergence de bases de fans dévouées.

Vous pouvez facilement naviguer vers le haut et le bas pour explorer différentes chansons, ce qui rend la découverte musicale facile et amusante.

C’est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter l’onglet « Échantillons », un flux de courts clips vidéo conçus pour vous aider à découvrir votre prochaine musique préférée. Plongez dans l’application YouTube Music et immergez-vous dans un monde de nouvelles expériences musicales, en découvrant sans effort de nouveaux artistes et leur musique.