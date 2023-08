Le chipset Snapdragon 8 Gen 4 serait uniquement produit par Samsung Foundry

En avril dernier, une rumeur intéressante et intrigante circulait : le Snapdragon 8 Gen 4, qui devrait être dévoilé en 2024, serait fabriqué par les deux plus grandes fonderies au monde, TSMC et Samsung Foundry. Tous deux utiliseraient leur processus de 3 nm pour construire la puce, ce qui aurait donné à la puce de Samsung un avantage possible en termes de performances et d’efficacité.

En effet, le nœud de 3 nm de Samsung Foundry utilise des transistors « gate-all-around » (GAA) qui présentent moins de fuites de courant et une plus grande capacité d’entraînement du courant, car la grille entoure le canal sur les quatre côtés. Par conséquent, les puces utilisant des transistors GAA sont plus performantes et consomment moins d’énergie. TSMC n’utilisera pas de transistors GAA avant de commencer sa production en 2 nm en 2024-2025.

Mais ce n’est pas la raison pour laquelle Qualcomm envisage maintenant de confier la production du Snapdragon 8 Gen 4 à Samsung Foundry et à Samsung Foundry uniquement.

La raison en est que TSMC pourrait ne pas disposer de la capacité de production nécessaire pour honorer la commande. Apple et MediaTek absorberaient 85 % de la production de 3 nm de TSMC l’année prochaine, ne laissant que 15 % à Qualcomm.

Selon un abonné X, ingénieur informaticien spécialisé dans les semi-conducteurs (@MappleGold), toutes les variantes du Snapdragon 8 Gen 4 seront fabriquées par Samsung Foundry, y compris le Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy.

All variants of 8 gen 4 will use SF —Mapple_gold (@MappleGold) August 13, 2023

TSMC : une production complexe

Le rendement de 3 nm de TSMC serait faible (55 %), bien que d’autres rapports affirment qu’il se situe entre 70 et 80 %. En supposant qu’il soit de 55 %, @MappleGold déclare : « Si TSMC est capable d’améliorer son rendement 3 nm en un an, et si son ratio de 3 nm est meilleur que celui offert par SF, peut-être que le jeu changera, il y a encore beaucoup d’incertitude pour le moment, étant donné que la capacité de TSMC sera toujours pleine d’Apple ».

Il semblerait que les seules options qui s’offrent à Qualcomm soient de donner à Samsung Foundry le feu vert pour produire 100 % de ses commandes pour le Snapdragon 8 Gen 4 ou de prendre ce qu’elle peut obtenir de TSMC et de remettre le reste des commandes à Samsung Foundry. Quoi qu’il en soit, nous ne dirions pas que Qualcomm produira la puce en double source.