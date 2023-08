Le Apple M3 Ultra se vantera d’un CPU à 32 cœurs et de jusqu’à 80 cœurs de GPU

De nouveaux détails sur ce que l’on peut attendre de la gamme de puces Apple M3 continuent d’émerger. Les premiers Mac M3 devraient arriver sur le marché en octobre, et Bloomberg a maintenant plus de détails sur ce que l’on peut attendre de la puce haut de gamme M3 Ultra, qui arrivera en 2024.

Dans la dernière édition de sa lettre d’information Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que la puce Apple M3 Ultra offrira une augmentation importante du nombre de cœurs du processeur, combinée à une augmentation plus modeste du nombre de cœurs du processeur graphique.

Voici les spécifications du M3 Ultra, selon Gurman :

Caractéristiques de base du M3 Ultra : CPU 32 cœurs avec 24 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité, GPU 64 cœurs

Caractéristiqueshaut de gamme M3 Ultra : CPU à 32 cœurs avec 24 cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité, 80 cœurs de GPU

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une augmentation importante du nombre de cœurs de CPU pour le M3 Ultra par rapport à son prédécesseur, l’actuel M2 Ultra, alors que l’augmentation du nombre de cœurs de GPU est moins impressionnante. Ce qui est particulièrement remarquable à propos de l’augmentation du nombre de cœurs du processeur, c’est qu’il s’agit apparemment de cœurs de performance supplémentaires plutôt que de cœurs d’efficacité supplémentaires.

Pour rappel, les puces Apple Silicon, comme celles de la série M dans le Mac, sont conçues pour gérer intelligemment les performances entre les cœurs d’efficacité et les cœurs de performance. La plupart du temps, les tâches macOS peuvent être prises en charge par les cœurs d’efficacité, mais lorsque vous sollicitez vraiment votre machine, les cœurs de performance interviennent pour vous donner un coup de pouce supplémentaire.

Rendez-vous en 2024

Les premiers Mac M3 sont attendus en octobre, notamment un nouveau MacBook Air de 13 pouces, un MacBook Pro de 13 pouces avec Touch Bar et un nouvel iMac de 24 pouces. Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M3 Pro et M3 Max sont attendus en premier en 2024, suivis par les nouvelles versions du Mac Pro et du Mac Studio équipées de la puce M3 Ultra.

Il est intéressant de noter que la lettre d’information de M. Gurman précise que la puce M3 Ultra ne sera intégrée au Mac Studio et au Mac Pro que « si Apple continue à les fabriquer ».

Gurman réitère également que la gamme M3 pourrait inclure des changements au niveau de la quantité de mémoire. Les modèles de MacBook Pro qu’Apple teste en interne disposent de 36 et 48 Go de mémoire vive, ce qui n’est pas le cas des MacBook Pro M2 (16, 32, 64 et 96 Go).