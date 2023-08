Lenovo lance deux tablettes Android de milieu de gamme « indispensable pour la rentrée scolaire »

Lenovo continue de fabriquer des tablettes Android bon marché, mais surtout, l’entreprise chinoise les rend disponibles dans le monde entier. La Tab P12 est la nouvelle tablette de milieu de gamme de Lenovo destinée aux clients européens, mais nous nous attendons à ce qu’elle soit lancée dans d’autres régions dans les mois à venir.

Annoncée comme « l’appareil indispensable pour la rentrée scolaire des lycéens et des étudiants », la Tab P12 de Lenovo semble un peu trop chère par rapport à ce qu’elle propose. Tout d’abord, l’écran LCD de 12,7 pouces n’offre qu’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution de 2 944 x 1 840 pixels. En comparaison, la Lenovo Tab M10 5G, récemment lancée en Inde, dispose d’un écran plus petit qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et coûte le même prix.

À l’intérieur, la Lenovo Tab P12 est équipée d’un processeur octa-core Dimensity 7050 de MediaTek cadencé à 2,6 GHz, associé à une mémoire vive/stockage de 4/128 Go, 8/128 Go ou 8/256 Go (extensible par une carte micro SD). En ce qui concerne la photo, Lenovo a confirmé que la Tab P12 est équipée d’une caméra principale de 8 mégapixels et d’une caméra secondaire de 13 mégapixels pour les selfies.

De plus, la batterie de 10 200 mAh promet d’offrir jusqu’à 10 heures de lecture vidéo, ce qui est assez standard pour ces tablettes. La Lenovo Tab P12 sera livrée avec Android 13, mais le fabricant chinois promet deux mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité.

La Lenovo Tab P12 avec le clavier et le Pen Plus inclus est disponible à l’achat à partir de ce mois-ci pour un prix aussi bas que 499 €. La même tablette sans accessoires coûte 399 euros. La tablette sera disponible en deux coloris : Storm Grey et Oat.

Outre la Tab P12, Lenovo a également annoncé la disponibilité en Europe de la Tab M10 5G, initialement présentée en Inde. La tablette sera disponible en Abyss Blue à partir de 399 euros.