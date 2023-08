La vidéo promotionnelle du Pixel 8 fait surface et montre la fonction « Gomme magique audio »

Il y a quelques jours, les couleurs et les options de stockage des Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont fait surface. Aujourd’hui, une nouvelle fuite provenant d’un utilisateur de X (anciennement Twitter) nommé EZ a émergé. EZ a partagé une courte vidéo qui offre un aperçu des capacités du Pixel 8, y compris une fonctionnalité intéressante appelée Audio Magic Eraser, alias « Gomme magique audio ».

La vidéo de 14 secondes qui a fuité présente le Pixel 8 en action, la vidéo montre une personne faisant du skateboard et révèle une nouvelle fonctionnalité nommée « Gomme magique audio ». Cette fonctionnalité semble posséder la capacité d’isoler et de manipuler l’audio dans une vidéo – soit en l’améliorant, soit en le supprimant complètement.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI

