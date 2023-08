Zoom promet de ne pas utiliser vos données pour l’apprentissage de l’IA sans votre permission

La popularité de Zoom a explosé au début de la pandémie de COVID-19, car des millions de personnes dans le monde ont soudain eu besoin de travailler à domicile et d’organiser des réunions par le biais d’appels vidéo. Toutefois, une modification récente des conditions d’utilisation de l’entreprise a suscité des inquiétudes quant à l’utilisation des données des utilisateurs pour l’entraînement de l’intelligence artificielle.

Le dernier accord sur les conditions de service de Zoom, qui est entré en vigueur le 27 juillet 2023, souligne que Zoom peut compiler des « données générées par le service » en fonction du contenu du client et de la façon dont le logiciel est utilisé.

La section 10.2 de l’accord stipule spécifiquement que les données générées peuvent être utilisées pour l’apprentissage automatique ou l’intelligence artificielle :

Vous acceptez que Zoom compile et puisse compiler des Données générées par le service basées sur le Contenu client et l’utilisation des Services et des Logiciels. Vous consentez à l’accès, à l’utilisation, à la collecte, à la création, à la modification, à la distribution, au traitement, au partage, à la maintenance et au stockage des Données générées par le Service à quelque fin que ce soit, dans la mesure et de la manière autorisées par la Loi applicable, y compris à des fins de développement de produits et de services, de marketing, d’analyse des données, d’assurance qualité, d’apprentissage automatique ou d’intelligence artificielle (y compris à des fins d’entraînement et de réglage des algorithmes et des modèles), de formation, de test et d’amélioration des Services, des Logiciels ou d’autres produits, services et logiciels de Zoom, ou de toute combinaison de ceux-ci, et sauf disposition contraire du présent Accord.

Ce nouvel accord est alarmant, car de nombreuses autres entreprises ont entraîné l’IA générative avec des données et des contenus d’utilisateurs sans l’autorisation directe de ces derniers. Google a confirmé en juillet qu’il entraînait Bard et d’autres produits d’IA à l’aide de données Web récupérées, et des outils comme Stable Diffusion et ChatGPT s’appuient également sur des données dont l’utilisation dans les produits d’IA n’a pas été autorisée.

Après qu’un nombre suffisant de personnes aient signalé cet accord alarmant, Zoom a publié un article de blog expliquant son utilisation de l’IA. L’entreprise affirme que « pour l’IA, nous n’utilisons pas de contenu audio, vidéo ou de chat pour entraîner nos modèles sans le consentement du client ». Toutefois, cette formulation explicite ne semble pas figurer dans les conditions d’utilisation, de sorte que cette politique pourrait théoriquement changer sans que les conditions d’utilisation ne soient mises à jour.

Deux fonctionnalités disponibles

Zoom dispose actuellement de deux fonctions d’IA générative : Zoom IQ Meeting Summary et Zoom IQ Team Chat Compose. Elles ajoutent des résumés de réunion et une composition de chat assistée par l’IA, mais (du moins pour l’instant) elles sont désactivées par défaut. Lorsque vous les activez, un bouton supplémentaire permet d’activer le partage des données pour l’entraînement des modèles d’IA. Si vous choisissez de partager des données, celles-ci ne sont utilisées que pour la formation interne à l’IA et non pour la formation de modèles tiers, selon Zoom. Des fenêtres contextuelles apparaissent également dans les appels pour lesquels l’option Résumé de la réunion est activée, afin d’informer tous les participants que l’appel sera traité par l’IA.

Pour l’instant, il ne semble pas que Zoom utilise l’IA d’une manière franchement préjudiciable, mais il peut être utile de chercher d’autres solutions, car le service a connu d’autres problèmes au fil des ans. Jitsi est une alternative open source populaire, qui peut même être hébergée sur votre propre serveur si vous le souhaitez.