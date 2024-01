Zoom réinvente les réunions virtuelles avec son application pour le Apple Vision Pro

La célèbre plateforme de vidéoconférence, Zoom, s’apprête à améliorer l’expérience des réunions virtuelles avec sa dernière application conçue pour le Vision Pro d’Apple. Lancée ce vendredi, l’application, développée pour visionOS, vise à transformer les interactions à distance en expériences plus immersives et attrayantes.

L’une des principales caractéristiques de la nouvelle application Zoom est son intégration avec la technologie Persona d’Apple. Cette fonctionnalité innovante crée une représentation numérique des utilisateurs, en capturant les mouvements de leur visage et de leurs mains. Ce développement offre une représentation spatiale plus réaliste dans les réunions virtuelles, favorisant un sentiment de connexion et de présence parmi les participants. La technologie promet de reproduire les nuances des interactions en personne, rendant les réunions virtuelles plus naturelles et plus engageantes.

Un autre ajout à l’application Zoom est l’expérience Spatial Zoom. Cette fonction permet aux utilisateurs d’ajuster l’environnement de la réunion virtuelle à la taille idéale, créant ainsi une expérience plus immersive sans nécessiter d’équipement physique supplémentaire. Cette innovation est particulièrement bénéfique pour ceux qui cherchent à imiter la dynamique des réunions en face à face.

Smita Hashim, Chief Product Officer chez Zoom, a souligné l’importance de cette nouvelle intégration. « Zoom sur Apple Vision Pro aide les employés à rester connectés, quels que soient le lieu et le moment où ils travaillent, ou la manière dont ils communiquent et collaborent », a déclaré Smita Hashim.

« L’intégration de Zoom sur Apple Vision Pro et de visionOS prolonge la promesse de notre plateforme d’offrir aux participants l’expérience ultime de la réunion, où qu’ils se trouvent, et concrétise notre engagement en faveur d’une collaboration et d’une communication sans faille ».

Prochaines fonctionnalités de Zoom sur Apple Vision Pro

Les prochaines fonctionnalités de Zoom pour le Vision Pro devraient transformer la façon dont les professionnels interagissent dans les espaces virtuels. La fonction de partage d’objets 3D est particulièrement intéressante pour les industries telles que les médias et le design. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager et de collaborer sur des modèles 3D, offrant une façon plus réaliste et plus attrayante de travailler sur des projets créatifs.

En plus du partage d’objets en 3D, Zoom introduit Zoom Team Chat, intégré de manière transparente à Zoom Meetings. Cette intégration facilite une communication rationalisée, permettant aux utilisateurs du Vision Pro de se connecter et de partager des informations avec leurs collègues directement dans l’application Zoom.

L’épinglage dans le monde réel est une autre fonction innovante. Cette fonctionnalité unique permet aux utilisateurs d’épingler jusqu’à 5 participants à une réunion dans leur espace physique. En offrant la possibilité de supprimer l’arrière-plan des participants épinglés, Zoom renforce le sentiment de connexion et de présence, faisant en sorte que les réunions virtuelles ressemblent davantage à des interactions réelles.

Zoom pour Vision Pro sera disponible en téléchargement sur l’App Store visionOS à partir de vendredi, marquant un pas en avant dans l’évolution de la collaboration à distance.