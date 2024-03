Zoom Workplace : Révolutionnez votre travail d’équipe avec l’IA

Zoom a récemment dévoilé sa dernière innovation dans le monde de la collaboration et de la productivité : une toute nouvelle plateforme unifiée dotée d’outils d’intelligence artificielle. Zoom Workplace propose un espace unique pour la collaboration en équipe, l’interaction avec les clients, et l’amélioration de la productivité grâce à un compagnon IA.

Cette plateforme réunit tout l’écosystème Zoom — réunions, messagerie d’équipe, et interactions téléphoniques — sous un même toit, et peut être intégrée de manière transparente aux technologies existantes.

Le Zoom AI Companion offre des capacités de résumé de réunion que nous attendons désormais des plateformes de collaboration au travail intégrant l’IA, mais il propose également plusieurs autres fonctionnalités intéressantes. Le AI Companion aide également les employés à se préparer pour les réunions en fournissant des informations issues de réunions passées, des actions à entreprendre, et des notes sur les échanges pertinents entre les participants, économisant ainsi le temps qui serait autrement consacré à la mise à jour manuelle.

Le compagnon peut également fixer automatiquement des rappels pour les tâches importantes mentionnées lors des réunions et offre une coopération avec des tiers pour s’intégrer à Microsoft 365 et Google Workspace.

Le AI Companion de Zoom sera inclus dans la plateforme sans coût supplémentaire, et peut fournir des résumés de réunion pour 36 langues en aperçu, aidant les grandes entreprises à travers plusieurs régions et fuseaux horaires à communiquer de la manière la plus efficace possible.

Le AI Companion sera également disponible pour Zoom Phone, fournissant des appels téléphoniques et des messages SMS avec les mêmes capacités de résumé proposées pour les réunions.

Zoom Workplace

La plateforme Zoom Workplace offre également des choix de thèmes hautement personnalisables, ainsi que la possibilité pour les hôtes de réunion de définir un arrière-plan virtuel unique pour établir le thème et le ton de la réunion avant son début.

La vue améliorée multi-orateurs et la priorisation de sujet adaptative maintiennent le projecteur sur les orateurs actifs, et l’ajustement de l’image assisté par IA peut ajuster la qualité visuelle du visage d’un utilisateur dans une faible luminosité.

La nouvelle plateforme unifiée comprend également des fonctionnalités pour les organisations basées au bureau avec l’onglet Workspaces permettant aux utilisateurs de réserver des salles de conférence ou des espaces de concentration, avec des capacités de guidage et des outils de gestion des visiteurs intégrés.

Services Business de Zoom

La plateforme Workplace inclut également des services business, visant à aborder l’interaction client à travers les ventes, le marketing, et le service client dans un seul espace.

Workplace peut être configuré pour inclure WhatsApp et l’e-mail entrant pour aider les équipes de soin client à mieux répondre aux besoins et préoccupations de leurs clients, avec des considérations de régulation des données de l’UE rencontrées par la capacité de stocker des données importantes dans le centre de données de Zoom dans l’UE.

Pour ceux dans le domaine de la gestion de la relation client, Zoom Contact Center offre aux superviseurs d’équipe la possibilité de voir les engagements en direct de leurs équipes, avec des transcriptions, des résumés et le sentiment des clients livrés en temps réel.

Contact Center et Zoom Phone peuvent être intégrés de manière transparente avec PCI Pal pour garantir que les détails des paiements et les données importantes sont sécurisés, et que les besoins de conformité sont immédiatement satisfaits.