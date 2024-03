Zoom sur iOS : Dites adieu à iOS 11 et 12, bonjour aux nouveautés !

La plateforme de communication vidéo largement adoptée en période de pandémie, Zoom, a récemment actualisé ses notes de version pour les appareils iOS, dévoilant des fonctionnalités novatrices tout en signalant un changement important pour les détenteurs d’anciens appareils iOS.

Selon les dernières informations, Zoom cessera de prendre en charge les versions iOS 11 et 12 à partir du mois prochain, poussant ainsi les utilisateurs à mettre à jour leurs systèmes ou à faire face à l’incompatibilité avec les futures mises à jour de l’application.

La récente mise à jour de Zoom, déployée cette semaine, est présentée comme la dernière à offrir un support pour les anciennes versions du système d’exploitation d’Apple, soulignant une transition imminente vers une exclusivité pour iOS 13 et les versions ultérieures. Cette évolution est cruciale pour les utilisateurs qui dépendent de Zoom pour la communication, car elle nécessite de potentielles vérifications et une mise à jour de leur système d’exploitation pour continuer à utiliser l’application sans interruption.

En parallèle, Zoom a introduit plusieurs fonctionnalités attrayantes dans sa dernière mise à jour. Parmi celles-ci, on trouve un mode d’affichage de tous les écrans et une fonction automatique de déplacement vers/depuis la salle d’attente, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et la gestion des réunions.

De plus, la plateforme a amélioré son interface utilisateur pour le résumé des fils de discussion avec l’AI Companion dans Team Chat, ainsi que l’intégration de fonctionnalités avancées pour les Q&A des webinaires, permettant de visualiser les questions posées avant de rejoindre une session.

Le pleins de nouveautés

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là : Zoom a optimisé son intégration avec les services de courrier et de calendrier, offrant la possibilité de désactiver les effets sonores des mails Zoom et d’améliorer les notifications du calendrier Zoom. Un aspect notable de la mise à jour est la fonctionnalité de protection des données sensibles pendant un appel, qui, une fois activée, masque les informations sensibles telles que les touches composées sur le clavier du téléphone, affichant des astérisques à la place des chiffres réels.

Enfin, une attention particulière a été portée aux problèmes de haut-parleur rencontrés pendant les appels, avec l’introduction d’une alerte par message pop-up pour informer les utilisateurs de tout dysfonctionnement.

Cette mise à jour marque un pas significatif dans l’évolution de Zoom, en mettant l’accent sur la sécurité, l’expérience utilisateur et l’adaptation aux technologies les plus récentes, tout en invitant les utilisateurs à se préparer à des transitions indispensables pour bénéficier d’une expérience fluide et sécurisée.