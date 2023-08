Call of Duty : Modern Warfare 3 officiellement teasé, et arrive le 10 novembre

Call of Duty: Modern Warfare 3 sera le prochain volet de la longue série de jeux de tir, et sera développé par Sledgehammer Games, le développeur de la franchise, le premier jeu de la série.

Les fans des meilleurs jeux FPS n’auront pas à attendre longtemps avant la sortie de Call of Duty : Modern Warfare 3, prévue pour le 10 novembre 2023. La bande-annonce diffusée sur Twitter montre un logo rouge écrit en chiffres romains, qui correspond à celui du jeu de l’année dernière, Call of Duty : Modern Warfare 2.

MODERN WARFARE IIIpic.twitter.com/PcrDI2Nzy4 — Sledgehammer Games (@SHGames) August 7, 2023

C’est la première fois depuis la trilogie Call of Duty originale, qui s’est déroulée de 2003 à 2006, qu’un jeu principal suit directement un autre jeu de la longue et riche histoire de la série. Habituellement, des équipes de développement différentes sont chargées de créer des titres en alternance, ce qui implique un cycle de développement global de 2 à 3 ans. Parmi les autres sous-franchises de la série, citons Black Ops, Vanguard et WW2.

Sledgehammer Games a été créé en 2009 et a réalisé exclusivement des titres Call of Duty, dont le premier est Call of Duty : Modern Warfare 3 aux côtés d’Infinity Ward en 2011. La boucle est bouclée, puisque la maison de développement a participé à tous les jeux principaux depuis le reboot de Call of Duty : Modern Warfare en 2019.

Tout comme son prédécesseur, Call of Duty : Modern Warfare 3 semble être un reboot de la série qui partage certains personnages et points clés de l’intrigue, tout en s’en détournant de différentes manières. Cela permet de conserver la fraîcheur de la série, même en terrain connu, et les fidèles de la franchise auront donc de nouvelles surprises à attendre.

Il s’agit également d’une continuation de la coexistence d’un jeu principal et du jeu de battle royale gratuit Call of Duty : Warzone 2. Au cours des trois dernières années, ce mode en ligne extrêmement populaire a prospéré sur PC, Xbox Series X, PS5 et les générations précédentes. Il a été confirmé que l’ancienne itération, Call of Duty : Warzone, fermerait ses portes en septembre.