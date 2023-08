Netflix facilite l’évaluation des séries TV et des films sur mobile

Pendant des années, le système d’évaluation de Netflix vous permettait de laisser entre une et cinq étoiles en fonction de votre appréciation du contenu. En 2017, Netflix a abandonné les étoiles au profit d’un nouveau système de pouces levés ou baissés. Netflix a constaté que les spectateurs étaient beaucoup plus enclins à laisser une note pour une série TV ou un film par rapport à l’ancien système basé sur les étoiles.

Cela signifie que vous pouvez désormais évaluer le contenu pendant que vous le regardez, simplement en appuyant sur l’écran et en sélectionnant un double pouce, un pouce simple ou un pouce vers le bas en haut au centre de l’écran, en plus des options que vous connaissez peut-être déjà (comme les boutons de saut avant/arrière et la modification de la vitesse d’une vidéo).