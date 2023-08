Samsung affirme que ses smartphones pliables seront bientôt plus populaires que sa gamme Galaxy Note

Les smartphones pliables sont en passe de devenir un facteur de forme grand public, selon Samsung — et ils pourraient bientôt éclipser l’un de ses smartphones classiques.

Lors d’un entretien accordé à CNET, le président de Samsung et responsable de la division Expérience mobile, TM Roh, a comparé les ventes des séries Galaxy Fold et Flip avec les performances passées de sa série Galaxy Note, qui a été abandonnée en 2021.

« Au moment où nous parlons, ils sont presque à égalité », a-t-il déclaré, avant d’ajouter « l’attente [est] qu’avec le Flip et le Fold 5, nous serons finalement en mesure de dépasser cela ». Samsung n’a pas donné de calendrier précis pour ce moment, mais elle s’attend à ce que sa nouvelle série de smartphones pliables de cinquième génération atteigne cette étape.

Surpasser les ventes de la gamme Galaxy Note n’est pas nécessairement une tâche ardue ; après tout, la gamme Note a été abandonnée pour une raison bien précise. Malgré un démarrage en fanfare, elle ne s’est jamais vendue aussi bien que la série Galaxy S, et les ventes ont progressivement décliné avant sa disparition en 2021. Samsung se réfère probablement à ce dernier marqueur pour sa comparaison des ventes des Note et des smartphones pliables.

Mais, le Note était aussi un grand favori, et il semble de plus en plus que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 vont hériter de ce titre. Alors que les deux sont des améliorations relativement mineures par rapport à leurs prédécesseurs, leur collection de changements mineurs s’ajoute à une expérience plus solide qui pourrait les faire dépasser le statut d’options de niche pour les adopteurs précoces.

Cela dit, ils ont encore un long chemin à parcourir par rapport aux smartphones standard. Selon le cabinet d’études Counterpoint, les smartphones pliables ne représentent encore que 5 % du marché mondial des smartphones haut de gamme. Avec une part de 63 % de ce marché, Samsung est sans aucun doute la plus grande force motrice dans le domaine des smartphones pliables — et elle est clairement déterminée à s’assurer qu’ils ne suivent pas le même chemin que la série Note.

Une série qui n’est plus de niche

Par rapport à la série Galaxy Note, les appareils pliables ont connu un démarrage plutôt lent. Le Galaxy Note 3, par exemple, s’est vendu à 10 millions d’exemplaires au cours de ses deux premiers mois d’existence. À titre de comparaison, les ventes mondiales d’appareils pliables au cours des premiers mois de cette année se sont élevées à 2,5 millions d’unités, selon les chiffres de Counterpoint.

Mais ce démarrage poussif devrait être suivi d’une croissance régulière, d’où l’approche optimiste de Samsung à l’égard des appareils pliables. Ses mises à niveau annuelles des Galaxy Z Fold et Flip — même si elles sont sans doute inutiles — devraient leur permettre de se rapprocher du statut du Galaxy Note cette année, ce qui est bon à savoir si vous envisagez d’investir dans l’un d’entre eux.

Leur nette différenciation par rapport à la série Galaxy S devrait également renforcer leur longévité en tant que concept. Cela n’a pas été le cas pour le Galaxy Note, qui a commencé comme une « phablet » unique, mais qui a finalement été englouti par la tendance qui a vu pratiquement tous les smartphones adopter un grand écran.

Cela signifie que nous étions finalement assez heureux de voir la fin du Galaxy Note, étant donné qu’il s’est transformé en Galaxy S Ultra.