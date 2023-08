Les Galaxy S24 et S24+ devraient enfin bénéficier d’un écran LTPO pour économiser la batterie

Les nouvelles et les rumeurs concernant la série Galaxy S24 ne cessent d’affluer. Plus tôt dans la semaine, nous avons entendu que Samsung avait déjà déposé une demande de marque au Royaume-Uni pour le nom Galaxy S24.

La dernière rumeur en date émane de l’informateur Ice Universe. Selon la source, les modèles Galaxy S24 et Galaxy S24+ de l’année prochaine utiliseront un écran LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) qui permet à la fréquence de rafraîchissement de varier davantage en fonction du contenu affiché à l’écran. Cela permet d’économiser la batterie.

Yes, Galaxy S24/24+ uses LTPO screen. —ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 1, 2023

Le premier smartphone Samsung doté d’un écran LTPO a été le Galaxy S21 Ultra et il n’est pas surprenant que cette caractéristique ait été reprise sur tous les modèles Galaxy S Ultra ultérieurs. Les Galaxy S21/21+, Galaxy S22/S22+ et Galaxy S23/23+ ne disposaient que de deux réglages de fréquence de rafraîchissement.

Il est intéressant de noter qu’Apple continue de s’en tenir à l’ancienne fréquence de rafraîchissement de 60 Hz pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus non professionnels, même si ces modèles ont fait l’objet de mises à jour majeures cette année, notamment l’ajout de la Dynamic Island et la mise à niveau vers une caméra principale de 48 mégapixels pour ancrer le réseau de caméras arrières des appareils. Les modèles iPhone 15 Pro continueront d’être équipés d’écrans LTPO à 120 Hz.

Ice Universe a également déclaré dans un autre tweet qu’il s’attendait à ce que le Galaxy S24 et le Galaxy S24+ aient des bords plus fins. A propos de ces bords plus fins, l’informateur précise qu’ils seront plus fins que ceux des Galaxy S22/22+ et Galaxy S23/23+, mais qu’ils ne rivaliseront pas avec les bords fins attendus sur le prochain modèle Xiaomi 14.

Nous ne nous attendons pas à ce que la série Galaxy S24 soit dévoilée avant le début de l’année prochaine.