Microsoft Edge se dote d’un nouveau mode sombre

Microsoft Edge comprend des thèmes clairs et foncés, ainsi que des styles supplémentaires qui modifient certaines couleurs et certains arrière-plans dans chaque mode. Cependant, Microsoft met actuellement à jour le thème sombre de Edge pour un design encore plus sombre.

L’actuel thème sombre de Microsoft Edge utilise un fond noir pour la zone de la barre d’onglets et les commandes de la fenêtre, avec un fond gris foncé pour la barre de titre, les onglets, la barre latérale et d’autres éléments. Un nouveau design testé dans la branche Canary de Microsoft Edge fait passer la barre d’outils sur un fond entièrement noir, seuls l’onglet actif et la barre de recherche se détachant sur un fond gris.

Ce nouveau look est plus proche des modes sombres de type « lights out » ou AMOLED, où une grande partie de l’application est entièrement noire. Microsoft n’ayant pas annoncé officiellement ce changement, nous ne savons pas pourquoi le mode sombre a été mis à jour. Il s’agit également d’une version Canary, ce qui signifie qu’elle pourrait être modifiée à nouveau ou abandonnée avant d’être déployée pour tout le monde dans le canal de publication stable de Edge. Personnellement, je ne suis pas fan des thèmes complètement sombres comme cette nouvelle option, et l’option de conserver l’ancien thème gris serait grandement appréciée.

Vous pouvez essayer le nouveau design en installant Microsoft Edge Canary, puis en activant le mode sombre dans Paramètres > Apparence > Sombre. Le changement semble être lié à la nouvelle interface Edge avec des onglets arrondis, et sans cette nouvelle apparence activée, vous obtiendrez toujours l’ancien thème sombre. Vous pouvez l’activer en naviguant vers edge://flags, en recherchant « Make Rounded Tabs feature available », en le définissant sur Enabled, en permettant à Edge de redémarrer, puis en activant le nouveau design depuis Paramètres > Apparence > Essayer la nouvelle apparence de Microsoft Edge.

Cette fonctionnalité est loin d’être la seule en cours de développement pour Microsoft Edge. Il y a aussi la refonte générale du design avec des onglets arrondis, comme mentionné précédemment, ainsi qu’une fonction de partage d’onglets en temps réel conçue pour améliorer le travail collaboratif. Il y a aussi toutes les nouvelles intégrations de Bing Chat, y compris un nouveau bouton Bing géant qui peut heureusement être caché.

Cette mise à jour fait suite à la dernière grande mise à jour de Edge, qui a vu l’introduction de fonctions de sécurité des données améliorées et d’un navigateur VPN « Edge Secure Network » amélioré avec jusqu’à 5 Go de données, une augmentation par rapport au 1 Go précédent. L’utilisateur bénéficie ainsi d’une plus grande confidentialité et d’une protection grâce au mécanisme de chiffrement de Cloudflare, ce qui garantit que vos informations sont protégées contre les menaces en ligne.