Un dirigeant de Samsung suggère que l’annonce du Galaxy S23 FE est « imminente »

Samsung a lancé de nouveaux smartphones pliables, des tablettes et des smartwatches lors de son événement Unpacked en Corée aujourd’hui, et la société lancera sans aucun doute quelques appareils supplémentaires avant la fin de l’année. L’un de ces appareils sera le Galaxy S23 FE, et Samsung a maintenant révélé que le nouveau smartphone Fan Edition pourrait être lancé très bientôt.

Si vous êtes un fan inconditionnel de Samsung et que vous réclamez un smartphone Fan Edition de votre entreprise préférée avec un processeur plus récent que le Snapdragon 888 de Qualcomm sous le capot, j’ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd’hui. Cette fois-ci, l’information émane directement du géant sud-coréen.

Alors que le plus grand fabricant de smartphones au monde n’a pas semblé donner d’indices sur l’arrivée imminente d’un Galaxy S23 FE attendu depuis longtemps lors de l’annonce officielle du Z Fold 5 et du Z Flip 5 plus tôt aujourd’hui, un cadre de l’entreprise a précédé la soirée de lancement avec ce qui ne peut être interprété que comme une confirmation de l’existence d’un tel produit.

Comme on pouvait s’y attendre, Justin Hume, vice-président de la division mobile de Samsung en Afrique du Sud, n’a jamais mentionné le Galaxy S23 Fan Edition dans une interview exclusive avec Android Authority, ce qui ne l’a pas empêché de faire une annonce « imminente ».

Il n’y a guère de doute dans l’esprit de tous quant à ce que le géant de la technologie dévoilera bientôt, car ce teaser est venu en réponse à une question sur l’actuel « écart de taille FE entre le Galaxy A54 5G et le Galaxy S23 » dans le portefeuille de Samsung. En admettant et en soulignant que cet écart existe « en ce moment », le dirigeant a clairement confirmé qu’un modèle Galaxy S23 FE était en préparation.

Un lancement en août / septembre ?

Bien qu’aucun autre détail n’ait été offert par Hume, soit parce qu’Android Authority n’a pas continué avec la même ligne de questions, soit parce que le représentant de la société n’a pas été autorisé à partager quoi que ce soit d’autre pour le moment, un lancement du Galaxy S23 FE en août ou en septembre semble de plus en plus probable.

Malheureusement, on ne sait toujours pas quel processeur l’appareil « imminent » utilisera sur quels marchés, ni d’ailleurs où il pourrait être commercialisé. Cependant, son design n’est plus un grand secret. Le design et les spécifications du Galaxy S23 FE ne sont pas non plus un secret. Le smartphone ressemblera aux Galaxy S23 et S23+, comme l’ont révélé des fuites récentes, et il pourrait également partager certaines de leurs spécifications. Malheureusement, en ce qui concerne le chipset, Samsung utilisera le Exynos 2200 de l’année dernière et le Snapdragon 8 Gen 1 au lieu du Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23.

Samsung travaille également sur deux variantes Fan Edition de la série Galaxy Tab S9, mais il reste à voir quand ces tablettes seront officialisées et si Samsung les lancera en même temps que la Galaxy S23 FE ou choisira de les lancer à un autre moment.