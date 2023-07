Tout ce que Samsung a annoncé lors de son événement Galaxy Unpacked 2023

Samsung vient de terminer son deuxième événement Galaxy Unpacked de l’année, au cours duquel elle a dévoilé toute une série de mises à niveau pour sa gamme de smartphones pliables, de smartwatches Galaxy et de tablettes.

Si vous n’avez pas pu suivre l’événement en direct, voici toutes les annonces les plus intéressantes de son événement Galaxy Unpacked 2023.

Le Galaxy Z Flip 5 est doté d’un écran plus grand

Après des mois de rumeurs et de fuites, Samsung a enfin dévoilé le Galaxy Z Flip 5, qui présente quelques changements majeurs. La première chose que vous remarquerez à propos du nouvel appareil est son écran de 3,4 pouces beaucoup plus grand qui s’étend de la charnière de l’appareil jusqu’à ses deux caméras. Comme celui du Moto Razr+, l’écran de couverture du Z Flip 5 peut exécuter des applications Android complètes.

Contrairement à la précédente génération, le Galaxy Z Flip 5 se plie totalement à plat et est équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2 amélioré. L’écran intérieur reste inchangé, avec une dalle OLED de 6,7 pouces. Même avec un écran plus grand, l’appareil restera au même prix que le Z Flip 4 : 1 199 euros.

> En savoir plus sur le Galaxy Z Flip 5

Un Galaxy Z Fold 5 plus fin et plus léger

Parallèlement au Galaxy Z Flip 5, Samsung a également présenté le nouveau Galaxy Z Fold 5. Bien que cet appareil ne présente pas autant de changements majeurs que le Z Flip 5, Samsung a tout de même apporté quelques améliorations.

Comme le Z Flip 5, le Z Fold 5 est équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 et d’une nouvelle charnière qui permet à l’appareil de se plier à plat lorsqu’il est fermé. Cela signifie qu’il est beaucoup plus fin que son prédécesseur, mesurant 13,4 mm d’épaisseur (contre 14,2 mm) lorsqu’il est fermé. Parmi les autres mises à jour significatives, citons l’augmentation de la luminosité de l’écran intérieur de 7,6 pouces, qui atteint désormais 1 750 nits.

Malgré ces modifications mineures, l’appareil coûte toujours 1 899 euros.

> En savoir plus sur le Galaxy Z Fold 5

La Galaxy Watch 6 fait réapparaître la bague tournante

Les rumeurs étaient fondées : Samsung a officiellement relancé la bague tournante physique avec sa nouvelle Galaxy Watch 6 Classic. La nouvelle montre est disponible dans les mêmes tailles de 43 mm et 47 mm que la dernière génération (la Watch 4 Classic), avec un boîtier en acier inoxydable.

En plus de la Watch 6 Classic, Samsung a présenté la Galaxy Watch 6 standard, que la société propose en 40 mm et 44 mm avec un boîtier en aluminium. Les deux montres sont dotées d’un écran en verre saphir et d’un écran légèrement plus grand. Elles seront également livrées avec les dernières versions de Wear OS 4 et One UI 5, qui offrent des mises à jour pour le suivi du sommeil, des zones de fréquence cardiaque personnalisées, des appels SOS d’urgence, et plus encore.

La Galaxy Watch 6 Classic coûte 469 euros, tandis que la Watch 6 standard est vendue au prix de 319 euros.

> En savoir plus sur le Galaxy Watch 6

Un nouveau trio de tablettes Galaxy Tab S9

Samsung propose une nouvelle gamme de tablettes : la Galaxy Tab S9, la Tab S9+ et la Tab S9 Ultra. Pour la première fois, ces trois tablettes sont dotées d’un écran OLED et d’un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Mais en dehors de ces mises à jour et d’une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, peu de choses changent en termes de caractéristiques clés.

Les dimensions du trio de tablettes restent les mêmes : la S9 est dotée d’un écran de 11 pouces, la S9+ d’un écran de 12,4 pouces et la Tab S9 Ultra d’un écran de 14,6 pouces. En termes de prix, la Galaxy S9 commence à 899 euros, tandis que la Tab S9+ est à 1 149 euros et le Ultra à 1 349 euros.

> En savoir plus sur la série Galaxy Tab S9