ChatGPT perd de sa popularité : la concurrence s’active

Cela fait environ 6 mois que OpenAI a lancé son service de chatbot alimenté par l’IA, ChatGPT. Depuis lors, l’application ChatGPT a suscité autant d’éloges que de controverses. D’une part, elle a été saluée comme une avancée révolutionnaire dans la facilité d’accès à l’intelligence artificielle, de nombreuses entreprises et services ayant adopté son framework pour créer leurs propres fonctionnalités basées sur l’IA.

D’autre part, ChatGPT a suscité des inquiétudes quant à sa capacité à falsifier des informations et à remplacer des emplois humains. Ce sont ces deux aspects de la question qui ont maintenu le service sous les feux des projecteurs pendant tous ces mois.

Cependant, il semble que la popularité de l’application ChatGPT ait finalement atteint son apogée. Selon un rapport du Washington Post, le nombre d’utilisateurs de ChatGPT a commencé à diminuer, affichant sa première baisse d’un mois sur l’autre depuis son lancement en novembre 2022. Les statistiques d’utilisation montrent que les applications mobiles et de bureau de ChatGPT ont connu une baisse notable du nombre d’utilisateurs en juin et, malgré quelques sursauts au début du mois de juillet, n’ont pas encore récupéré.

En tant que précurseur du paradigme moderne de l’IA, ChatGPT s’est imposé comme l’acteur à battre sur la scène, et les entreprises technologiques n’ont pas perdu de temps.

Lorsque ChatGPT a été rendu public, les développeurs d’IA du monde entier ont rapidement commencé à développer leurs propres plateformes d’IA. Les systèmes de chatbot des géants mondiaux de la technologie comme Google Bard et Microsoft Bing AI, avec le soutien de leurs homonymes gargantuesques, ont connu des développements extrêmement accélérés, rattrapant et, de manière discutable, dépassant les efforts comparativement plus modestes d’OpenAI en peu de temps.

Nouveaux chatbots, anciennes préoccupations

Outre le déluge de concurrence féroce sur la scène de l’IA, ChatGPT est toujours en proie à la controverse, non seulement en raison de ses potentielles applications de falsification, mais aussi pour des raisons économiques. L’Union européenne est actuellement en train d’élaborer de nouvelles règles et réglementations pour les plateformes logicielles basées sur l’IA, sur la base des préoccupations susmentionnées. Si et quand ces nouvelles lois entreront en vigueur, OpenAI pourrait se retrouver gravement handicapée sur un marché mondial clé, un coût que, contrairement à une entreprise comme Google, elle ne peut pas assumer.

Certains ont également avancé que la baisse du nombre d’utilisateurs de ChatGPT était simplement due au fait que la nouveauté du programme s’était estompée. En effet, si ChatGPT peut être extraordinairement utile si vous savez l’utiliser, il n’est guère plus qu’un gadget intéressant pour l’utilisateur lambda, qui soumet quelques messages par curiosité avant de reprendre le cours de sa journée. Le Washington Post a même émis l’hypothèse que, maintenant que les vacances d’été ont commencé et que les enfants sont sortis de l’école, il y a moins d’utilisateurs sur l’application parce que les élèves ne l’utilisent pas pour tricher sur leurs devoirs.