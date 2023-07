Xiaomi MIX Fold 3 : une annonce confirmée pour le mois d’août

Nous devrions connaître plus de détails et la date officielle de lancement du téléphone.

D’après les rumeurs précédentes, les quatre caméras arrière incluraient une caméra portrait 3,2 x et un téléobjectif périscopique 5x. En plus de la charge rapide filaire de 67 W, l’appareil inclurait également une charge sans fil de 50 W. Nous pouvons nous attendre à un châssis en verre incurvé et à un SoC Snapdragon 8 Gen 2 pour le téléphone.

Ce ne serait pas la première fois que nous voyons un téléphone pliable avec un design fin et une caméra périscopique, puisque le Google Pixel Fold coche ces deux cases. Néanmoins, ces caractéristiques sont absentes du Galaxy Z Fold 5 nouvellement annoncé, et il est donc toujours intéressant de les voir sur le smartphone pliable de Xiaomi.

Pour y parvenir, nous avons réalisé un certain nombre de percées dans des domaines clés tels que les moteurs OIS miniaturisés, les feuilles d’objectif ultrafines, les modules de téléobjectif à périscope miniaturisés et la conception d’empilage.