La vidéo promotionnelle du Sony Xperia 5 V fait surface avant son lancement

Au début du mois de mai, Sony a présenté le smartphone Sony Xperia 1 V, poursuivant la tendance d’un smartphone phare haut de gamme surpuissant. L’entreprise sort traditionnellement un modèle Xperia 5 au cours du second semestre de chaque année, et il semble que nous ayons un aperçu détaillé de ce prochain modèle grâce à une vidéo qui a fuité.

Aujourd’hui, selon une vidéo publicitaire partagée par un Redditor, le prochain Xperia 5 V est présenté avec un système de double caméra arrière (vraisemblablement principale et ultra-large), s’écartant de la configuration habituelle à trois caméras, avec un slogan « New Phone, New Me ». En effet, ce serait la première fois dans la série que l’entreprise ne propose pas une triple caméra arrière.

Ce changement suggère la possibilité d’un prix plus abordable par rapport aux précédents modèles. Le bloc de la caméra comporte également le symbole ZEISS T*, indiquant l’inclusion du revêtement antireflet de la société.

La vidéo qui a fuité donne un aperçu de la face avant du smartphone, révélant des bordures visibles en haut et en bas, un écran au format 21:9 et un écran sans encoche. Le cadre supérieur loge la caméra frontale au lieu d’un poinçon.

Un lancement en septembre / octobre

Parmi les autres caractéristiques repérées dans la vidéo figurent un port de 3,5 mm, un cadre d’aspect métallique et des options de couleur (noir, blanc et bleu/gris). Le bouton d’alimentation conserve sa fonction de capteur d’empreintes digitales, et le bouton d’obturation dédié à l’appareil photo reste présent.

Bien que les dates exactes de lancement et de disponibilité n’aient pas encore été confirmées, Sony sort généralement ses modèles Xperia 5 aux alentours de septembre ou octobre de chaque année. Cependant, cette première fuite vidéo suggère que le Xperia 5 V pourrait arriver sur le marché plus tôt que prévu.