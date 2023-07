Samsung lance la série Galaxy Tab S9 avec le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Lors de son événement Galaxy Unpacked 2023, Samsung a dévoilé la très attendue série Galaxy Tab S9 en Corée du Sud, ainsi que les nouveaux smartphones pliables et la série Galaxy Watch 6.

La nouvelle série de tablettes comprend trois appareils : la Galaxy Tab S9, la Galaxy Tab S9+ et la Galaxy Tab S9 Ultra.

Galaxy Tab S9 Ultra : spécifications et caractéristiques

La Galaxy Tab S9 Ultra est dotée d’un grand écran AMOLED 2X Dynamic de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. La dalle est livrée avec un support pour le S Pen et un nouveau S Pen Creator Edition avec un support d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Sous le capot, l’appareil est propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Le panneau arrière abrite une double caméra avec un capteur principal de 13 mégapixels avec Auto Focus et un objectif ultra-large de 8 mégapixels. Il y a une double caméra selfie avec un capteur ultra-large de 12 et 12 mégapixels.

L’appareil est doté d’une batterie de 11 200 mAh. En termes de connectivité, elle prend en charge la 5G, le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E et le LTE. L’appareil est équipé d’un réseau de quatre haut-parleurs et du système Dolby Atmos avec le son AKG. La tablette et le stylet S Pen résistent à l’eau et à la poussière selon la norme IP68. Elle est livrée avec Android 13.

La Tab S9 Ultra est disponible en beige et en graphite.

Galaxy Tab S9+ : Spécifications et caractéristiques

La S9+ est équipée d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré. Le Galaxy S9+ est également alimenté par le même chipset phare que celui du SP Ultra avec la capacité de prendre en charge 12 Go de RAM et 1 To de stockage. Le S9+ abrite également un capteur principal de 13 mégapixels avec autofocus et un objectif ultra-large de 8 mégapixels. La caméra frontale est un objectif ultra-large de 12 mégapixels.

La tablette est équipée d’une batterie de 10 090 mAh. Tout comme le S9 Ultra, le S9+ est compatible avec la 5G, le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E et le LTE. Le réseau de quatre haut-parleurs est réglé par AKG et est certifié Dolby Atmos. La prise en charge de l’indice officiel de résistance à l’eau et à la poussière IP68 est assurée et Android 13 est livré avec l’appareil. La Tab S9 Ultra est disponible en beige et en graphite.

Galaxy Tab S9 : spécifications et caractéristiques

La Tab S9 standard est la plus petite du lot, avec un écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré. En termes de performances, la S9 embarque également le chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy avec la possibilité de configurer l’appareil avec jusqu’à 12 Go et jusqu’à 256 Go de stockage.

Il y a une caméra principale de 13 mégapixels avec Auto Focus et une caméra selfie ultra-large de 12 mégapixels. La Galaxy S9 est dotée d’une batterie de 8 400 mAh et prend en charge à la fois la 5G et la LTE, le Wi-Fi-6E et le Bluetooth 5.3. Il est également résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP68 et fonctionne sous Android 13 dès sa sortie de l’emballage. Cet appareil est également disponible en beige et en gris.

Prix et disponibilité

La série Galaxy Tab S9 sera vendue au prix de 899 euros, la S9+ au prix de 1 149 euros et la S9 Ultra pour 1 349 euros. Les précommandes pour les trois appareils commencent, avec une disponibilité générale à partir du 11 août.