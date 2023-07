Samsung lance sa série de smartwatches Galaxy Watch 6

Samsung vient de tenir son événement Galaxy Unpacked et a dévoilé, comme prévu, sa nouvelle série de Galaxy Watch 6. Il s’agit de la nouvelle Galaxy Watch 6 et de la Galaxy Watch 6 Classic, cette dernière reprenant la fameuse bague tournante.

La nouvelle Galaxy Watch 6 Classic marque le retour de la bague tournante de Samsung, comme l’avait annoncé la rumeur. La Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic sont toutes deux dotées d’un écran circulaire 20 % plus grand et de bords 15 % plus fins.

L’écran Super AMOLED Sapphire Crystal de 1,5 pouce (il existe également une option de 1,3 pouce) offre une luminosité de 2000 nits et la fonctionnalité Always-on-Display (AOD). Les bracelets sont personnalisables et peuvent être choisis parmi plus de 700 combinaisons en fonction de vos préférences.

Les nouvelles smartwatches Galaxy mettent l’accent sur un meilleur suivi du sommeil. Il est possible d’accéder à des facteurs détaillés du Speep Score tels que le temps de sommeil total, le cycle de sommeil, le temps d’éveil, et plus encore. Les montres intègrent également un Coach sommeil qui, sur la base d’informations sur le sommeil, vous aide à avoir un meilleur cycle de sommeil. De plus, pour un environnement de sommeil parfait, la série Galaxy Watch 6 peut modifier les paramètres des appareils connectés.

En ce qui concerne le suivi de la santé, il y a un capteur SpO2, un capteur ECG et un capteur de fréquence cardiaque, associés à la nouvelle fonction de notification des rythmes cardiaques irréguliers, qui suit les battements cardiaques en cas de fibrillation auriculaire (AFib), même pendant le sommeil. Il est possible de mesurer la température de la peau (comme sur la série Galaxy Watch 5) et de suivre le cycle menstruel. La prise en charge d’une nouvelle API pour la température de la peau, qui utilisera une technologie infrarouge avancée pour des lectures précises, est prévue. À l’instar de l’Apple Watch Series 8, la détection de chute permet de vérifier la tendance à tomber pendant le sommeil ou l’exercice.

Un vrai suivi de votre santé

La fonction Composition corporelle fournit des détails sur les muscles squelettiques, le taux métabolique de base, l’eau corporelle et le pourcentage de graisse corporelle, ce qui peut vous aider à fixer des objectifs et à les suivre. La nouvelle fonction Zone de fréquence cardiaque personnalisée vous propose cinq niveaux d’intensité de course optimaux en fonction de vos capacités physiques, ce qui vous aide à vous fixer des objectifs de remise en forme. Il existe plus de 100 modes sportifs permettant de suivre différentes activités.

L’appareil est doté d’une batterie de 300 mAh, qui peut durer jusqu’à 40 heures et offre un support sans fil WPC. Sous le capot, on trouve le chipset Exynos W930 avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Elle fonctionne sous le dernier système d’exploitation Wear OS 4 avec One UI 5 Watch. Les montres sont équipées des technologies LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, 5ATM, IP68 et GPS.

La nouvelle Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic sont équipées des applications Samsung Wallet, WhatsApp et Thermo Check, comme annoncé précédemment. Les montres prendront bientôt en charge l’application Audible. Elles sont également équipées de Samsung Knox, d’un contrôleur d’appareil photo amélioré, de la possibilité de changer d’appareil associé au Galaxy Buds 2 Pro grâce à la fonction Auto Switch, et de bien d’autres fonctionnalités.

Prix et disponibilité

La Galaxy Watch 6 est proposée à partir de 319 euros, et la Galaxy Watch 6 Classic à partir de 469 euros. Les deux modèles sont maintenant disponibles en préréservation et seront disponibles à partir du 11 août.

La Galaxy Watch 6 est disponible en 40 mm (couleurs Crème et Graphite) et 44 mm (couleurs Graphite et Argent) tandis que la Galaxy Watch 6 Classic est disponible en 43 mm et 47 mm dans les couleurs Noir et Argent.