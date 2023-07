Threads sera bientôt disponible sur le Web, mais n’est pas encore une priorité

Néanmoins, nous voyons toujours quelques mises à jour pour l’alternative à Twitter, la plus récente étant un onglet Abonnements . Cet ajout vous permettra de voir les publications des personnes que vous suivez dans l’ordre chronologique. Il ne s’agit pas d’un remplacement de l’interface utilisateur plus générale de Threads. Il s’agit plutôt d’un complément. Cependant, Instagram est sournois avec ce nouvel ajout.

En réponse, l’ingénieur Threads Jessel a révélé qu’ils ont essayé de faire fonctionner cette option en interne, mais qu’ils n’ont pas été en mesure de créer une expérience fluide jusqu’à présent. Et pour couronner le tout, Jessel a également précisé que l’introduction de Threads sur le Web n’est pas en tête de leur liste de priorités et que l’équipe s’investit actuellement dans l’amélioration de l’application iOS. Il y a donc des chances que Threads Web n’arrive pas de sitôt.

Actuellement, Threads ne supporte pas de version Web, pas même sur Mac, ce qui a soulevé quelques inquiétudes. Pour vous donner un peu de contexte, Jakemarsh, un utilisateur de Threads, a souligné le fait que Meta a bloqué l’accessibilité de la version iOS de l’application Threads sur Mac, sapant ainsi l’essence même des Mac basés sur une puce Apple Silicon — la capacité d’exécuter des applications iPhone et iPad en mode natif. Cependant, pour les développeurs, cette option est disponible et activée par défaut.

Il semble que Instagram travaille activement à la mise en place d’une version Web de l’application Threads . Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a répondu à un utilisateur par le biais d’un message officiel sur Thread que l’équipe d’Instagram était déjà activement impliquée et travaillait à la prise en charge de Threads sur Mac et même sur Windows .

Instagram a pris le monde d’assaut avec le lancement de son application Threads , sa version de Twitter. Depuis son lancement, l’application a réussi à rassembler plus de 100 millions d’utilisateurs actifs en un temps record. Et pour que l’application reste fraîche et riche en fonctionnalités pour ses utilisateurs sur iOS, Meta a mis à jour l’application avec un grand nombre de fonctionnalités nécessaires. Aujourd’hui, la perspective d’une application Web de semble se profiler à l’horizon.