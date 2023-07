La mise à jour de Threads apporte le fil Abonnements, la traduction et plus encore

Pour les comptes privés, la mise à jour offre un moyen rapide et pratique d’approuver les nouveaux abonnés. Vous pourrez voir les publications que vous avez aimées dans vos paramètres, et il y a une option pour « approuver toutes » les demandes de suivi en une seule fois.

Threads permet désormais aux utilisateurs de filtrer leur flux d’activité en fonction de nouvelles catégories, notamment les suivis, les citations et les republications. Cette fonctionnalité vous permet de trier et de gérer les notifications plus efficacement.

Nous avons écouté vos commentaires et sommes ravis d’annoncer que nous déployons des mises à jour à partir d’aujourd’hui. Ce n’est qu’un début, car nous travaillons en permanence sur d’autres mises à jour afin d’améliorer votre expérience sur notre application. Nous apprécions vos commentaires et vous encourageons à continuer à nous les envoyer, car nous nous efforçons d’améliorer notre application.

Avec la dernière mise à jour, Threads introduit de nouvelles options pour les flux « Pour vous » et « Abonnements », ainsi que plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Ces changements ont été annoncés par le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, par le biais d’une publication sur Thread et sont une réponse aux commentaires des utilisateurs.