Netflix a apparemment de grands projets pour créer du contenu avec l’IA

L’IA est rapidement devenue un point de négociation clé dans les grèves de la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG–AFTRA), un syndicat professionnel américain, alors que les acteurs et les scénaristes négocient avec les studios de production hollywoodiens pour qu’ils leur versent un salaire équitable.

Plus précisément, c’est l’IA générative — celle qui peut générer du texte, créer des images et synthétiser des mélodies — qui est considérée comme un outil dangereux qui mettra beaucoup de gens au chômage. Netflix, en revanche, est prêt à payer près d’un million de dollars pour des talents spécialisés dans l’IA et les domaines adjacents.

Une offre d’emploi de Netflix pour un chef de produit en apprentissage automatique pourrait payer jusqu’à 900 000 dollars par an à une personne qui peut aider à « créer du contenu de qualité ». C’est un contraste frappant avec le salaire d’un acteur « figurant », qui se situe entre 100 et 200 dollars pour une journée de travail. Pour les membres syndiqués du SAG-AFTRA, le taux de base est d’environ 187 dollars, selon Backstage. Netflix, qui a jusqu’à présent évité les retombées des grèves de la SAG-AFTRA grâce à sa stratégie de production de contenus à l’échelle mondiale, n’est pas étranger à l’utilisation de l’IA.

Le géant du streaming s’appuie largement sur l’IA et la technologie ML, mais jusqu’à présent, cela s’est limité à des tâches techniques, et non à des travaux qui relèveraient autrement du domaine des créatifs, comme les écrivains, les acteurs et les graphistes. Mais alors que l’industrie se tourne vers les fruits de l’IA, Netflix veut aussi en profiter.

Netflix dit avoir utilisé l’IA générative pour l’un de ses jeux mobiles appelé « Scriptic : Crime Stories » pour aider à la narration du jeu.

Un mauvais présage

Il semble que Netflix soit prêt à payer généreusement pour des rôles qui nécessitent une expertise en IA et en ML. Un « directeur technique, IA/ML » qui peut aider au développement de jeux peut gagner jusqu’à 650 000 dollars, tandis qu’un chercheur scientifique de niveau 6 qui explore les cas d’utilisation de l’IA de pointe pour aider à résoudre les problèmes de Netflix peut gagner 900 000 dollars.

Ces salaires montrent clairement que Netflix — et d’autres studios de production — n’hésitent pas à explorer l’IA pour améliorer le flux de travail et les bénéfices. L’un des moyens d’y parvenir est de posséder la ressemblance avec la voix ou le profil physique d’un artiste. SAG-AFTRA a récemment rejeté une proposition dans laquelle l’AMPTP, le groupe représentant les maisons de production hollywoodiennes, cherchait à payer une redevance unique de 200 dollars à un artiste et à posséder son image numérique pour l’utiliser dans de futures propriétés de divertissement sans le payer à chaque fois qu’elle est utilisée dans un film, une émission ou un jeu vidéo.

Le consensus, semble-t-il, est que l’IA est inévitable.