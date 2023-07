Twitter Blue permet de télécharger les vidéos regardées sur X (Twitter), mais seulement pour les abonnés

Les abonnés à Twitter Blue voient une nouvelle fonctionnalité exclusive s’ajouter à leur liste, puisque X, anciennement Twitter, permet désormais à ceux qui paient de télécharger les vidéos qu’ils trouvent sur la plateforme. Il s’agit d’un nouvel avantage pour le programme d’abonnement de l’entreprise, qui vient s’ajouter aux nombreuses fonctionnalités différentes qu’elle a déjà proposées à ses utilisateurs.

Auparavant, les utilisateurs se rendaient sur des sites Web ou des applications tierces pour sauvegarder une vidéo publiée sur la plateforme ou l’enregistrer directement à partir de Twitter.

Une fonctionnalité récemment mise à jour pour Twitter Blue est apparue sur le Centre d’aide X (anciennement Centre d’aide Twitter) qui détaille les dernières expériences en matière de streaming vidéo sur la plateforme. Le guide indique comment regarder et télécharger des vidéos sur la plateforme, ce qui constitue une amélioration significative pour Twitter qui ne le permettait pas auparavant.

Cependant, la dernière mise à jour s’accompagne d’un problème : seuls les utilisateurs vérifiés ayant souscrit un abonnement pourront télécharger les vidéos.

En outre, certaines restrictions peuvent être imposées par le créateur de la vidéo, qui peut choisir de désactiver l’option « Autoriser le téléchargement » pour chaque tweet sur la plateforme. Et, cette fonction est automatiquement désactivée pour les utilisateurs vérifiés de moins de 18 ans, et personne, pas même les abonnés, ne peut choisir de la désactiver.

Plus d’applications tierces, mais ce n’est pas gratuit

Selon The Verge, il semble qu’il n’y ait pas de limites aux téléchargements de vidéos sur la plateforme, puisqu’elle a autorisé la mise en ligne de vidéos de 2 heures à X, ainsi que des vidéos de 8 Go.

Cela signifie que les utilisateurs n’ont plus besoin de copier le lien du tweet et de l’amener sur un service tiers pour le télécharger depuis la plateforme.

Twitter a introduit la plateforme d’abonnement Blue en 2021. Il s’agit de l’aspect premium des réseaux sociaux qui n’est accessible que par le biais d’un abonnement mensuel. Au début, l’affaire a pris de l’ampleur lorsque Elon Musk a pris les rênes de l’entreprise et a imposé la vérification payante pour tous, facturant jusqu’à 11 euros pour les abonnés mobiles.

Les abonnés à Twitter Blue ont bénéficié de promesses et de fonctionnalités considérables, et Twitter Blue est resté l’une des versions les plus emblématiques de l’entreprise derrière son paywall. Il proposait des tweets de longue durée, la vérification par la coche bleue, permettant aux abonnés de publier des vidéos de 8 Go sur la plateforme, ainsi que d’autres offres premium de l’abonnement.

Le changement de marque de Twitter est toujours à la croisée des chemins, et il n’est pas certain que cela transforme également Twitter Blue en un service différent, étant donné que Twitter n’est plus bleu, mais noir et blanc. Quoi qu’il en soit, les abonnés de Twitter Blue bénéficient de nouvelles fonctionnalités et peuvent télécharger des vidéos directement à partir de la plateforme, sans avoir recours à des services tiers.