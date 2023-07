Comment regarder le Samsung Galaxy Unpacked 2023 à 13 heures, et qu’attendre ?

La série phare Galaxy S23 de Samsung a été lancée au début de l’année. Mais cela ne signifie pas que le géant coréen a fini d’annoncer ses principaux produits pour l’année. Samsung organise son deuxième événement Galaxy Unpacked de l’année aujourd’hui, au cours duquel il devrait annoncer certains des appareils pliables les plus attendus de l’année : le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5. En outre, l’entreprise continuera à dominer le segment des smartwatches Android avec la série Galaxy Watch 6. Si vous êtes impatient de découvrir les prochains produits de Samsung, voici comment suivre toute l’action en direct.

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung est presque arrivé, et il s’annonce très important si l’on en croit les rumeurs. Heureusement, Samsung diffuse l’événement en ligne, ce qui permettra à ceux qui ne peuvent pas y assister d’être aux premières loges pour voir les prochains appareils pliables de la marque et d’autres potentiels appareils qui pourraient être annoncés.

Quand l’événement Galaxy Unpacked 2023 commence-t-il ?

Cette année, l’événement aura lieu à Séoul, en Corée du Sud, ce qui signifie, pour ceux qui se trouvent en France, qu’il faudra se dépêcher à déjeuner pour assister au spectacle, qui débutera ce mercredi 26 juillet à 13 heures, heure de Paris.

Étant donné le nombre de produits que Samsung devrait annoncer, l’événement devrait durer environ 90 minutes.

Comment regarder en direct l’événement Galaxy Unpacked 2023 ?

Samsung a donné de petites indications ici et là, et a même parlé de design et d’innovation avant le Galaxy Unpacked. La société a parlé de pousser ses appareils pliables encore plus loin avec un nouveau mécanisme de charnière, et de la façon dont l’amincissement de quelques millimètres peut vraiment faire une grande différence. Nous avons vu des fuites de rendus et même d’images, mais rien ne vaut une bonne présentation, et il sera donc intéressant de voir la marque mettre le paquet pour cet événement.

Il n’est pas nécessaire d’être à Séoul, en Corée du Sud, pour suivre en direct l’événement Galaxy Unpacked 2023. Cela dit, vous pouvez suivre l’événement Unpacked en streaming sur YouTube, dont le lien est intégré ci-dessus. Samsung diffusera également l’événement sur Facebook, Reddit et son propre site Web.

À quoi s’attendre lors du Galaxy Unpacked 2023 ?

Grâce à une avalanche de fuites, l’ensemble de la gamme Galaxy Unpacked 2023 de Samsung a été révélée dans les moindres détails. La gamme pliable 2023 de l’entreprise devrait, selon les rumeurs, être dotée d’une nouvelle charnière plus fine et plus légère qui permettra au Fold et au Flip de se fermer complètement à plat. Outre les améliorations internes habituelles, qui incluent le passage à une puce Snapdragon 8 Gen 2 « for Galaxy » plus rapide et plus efficace et 12 Go de RAM, les nouveaux appareils pliables pourraient utiliser un stockage UFS 4.0 plus rapide.

La rumeur veut que le Galaxy Z Flip 5 soit doté d’un écran extérieur plus grand de 3,26 pouces, et il sera intéressant de voir comment Samsung optimisera son logiciel pour en tirer parti. Les deux appareils pliables devraient être lancés avec l’interface One UI 5.1.1, basée sur Android 13, qui contient plusieurs fonctionnalités et améliorations spécifiques aux appareils pliables. Cette version One UI 5.1 devrait être disponible pour les appareils Flip et Fold existants et les smartphones phares de la société dans les prochaines semaines.

Samsung fabrique également certaines des meilleures tablettes Android, et il va encore étendre sa domination dans ce domaine avec la gamme Galaxy Tab S9. Si les fuites sont exactes, les nouvelles tablettes ne présenteront pas de changements significatifs. Outre des composants internes plus rapides, elles afficheront une résistance à la poussière et à l’eau IP68, mais c’est à peu près tout.

Outre les nouveaux smartphones pliables et tablettes, Samsung pourrait dévoiler la série Galaxy Watch 6 lors de son événement Unpacked. Alors que les rumeurs indiquent qu’il n’y aura pas de successeur à la Galaxy Watch 5 Pro cette année, l’entreprise ramène le modèle Classic avec sa bague tournante. Les montres devraient être dotées d’une puce Exynos légèrement plus rapide, d’un écran plus grand avec des bords plus fins et d’une plus grande autonomie.

Plus important encore, la Galaxy Watch 6 pourrait être la première smartwatch Android à être lancée avec Wear OS 4 et One UI 5 Watch. Basée sur Android 13, la nouvelle génération de Wear OS apportera plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la sauvegarde native sur le cloud, un nouveau format de cadran de montre, etc.