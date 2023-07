Twitter met à jour son logo X, mais rien de révolutionnaire

Le logo de X, la nouvelle marque de Twitter, a été mis à jour deux jours seulement après sa révélation officielle. La nouvelle version du logo controversé est désormais légèrement « plus épaisse » (« gras ») que la version provisoire initiale, et il est facile de ne pas remarquer le changement.

Cependant, cette version ne restera apparemment pas longtemps en place. Elon Musk, propriétaire de Twitter, a initialement révélé la mise à jour du logo le 25 juillet en publiant une vidéo de l’utilisateur @DogeDesigner. À l’heure où j’écris ces lignes, la nouvelle version plus épaisse est en ligne sur le site Web de Twitter.

Cependant, quelques heures plus tard, Musk a tweeté une réponse à DogeDesign, déclarant qu’il n’aimait pas les lignes en gras et que le logo serait donc inversé — bien qu’on ne sache pas exactement quand il sera inversé, puisque la version en gras reste en ligne sur la plateforme pour le moment. La nouvelle version conserve le même design Unicode que la version originale, et il est donc probable que Musk s’en tienne au même style général.

Peu après l’annonce spontanée de la nouvelle marque par Musk, de nombreuses personnes ont remarqué que le logo X semble être un caractère Unicode open source représenté par le code hexadécimal U+1D54F. Selon les conditions d’utilisation d’Unicode, ce caractère ne peut être utilisé qu’à des fins personnelles ou professionnelles internes, et non pour des produits. Pour cette raison, et parce que le consortium Unicode n’a pas commenté publiquement son utilisation, il est possible que le logo X ait été mis en gras afin de se distinguer pour un usage commercial.

En attendant, la conception du logo n’est peut-être que la moitié de la bataille pour Twitter. La lettre X est couramment utilisée par de nombreuses entreprises et fait l’objet de plusieurs marques, dont l’une appartient au concurrent direct Meta et l’autre à Microsoft. La marque active implique que le X de Meta peut être utilisé de diverses manières, y compris dans les médias numériques et sociaux, ce qui pourrait poser un problème à Musk, car son entreprise fournit le même type de services.