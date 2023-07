Twitter est désormais X, et le petit oiseau bleu disparaît

Twitter a connu une énorme transition depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de l’entreprise en octobre 2022. Qu’il s’agisse de modifier la façon dont les tweets sont classés dans le fil d’actualité ou de limiter les avantages aux abonnés Twitter Blue, l’intention de Musk de générer un profit grâce à son achat de 44 milliards de dollars était claire, mais loin d’être réalisée. Cependant, Musk insiste sur le fait qu’il fait cela « pour essayer d’aider l’humanité » et qu’il veut créer une application sociale intégrée avec une identité complètement différente. Le dernier changement opéré par Twitter s’inscrit dans la poursuite de cette identité distincte.

Aujourd’hui, Twitter se transforme en X, l’ancien logo de l’oiseau du site ayant été remplacé par un nouveau logo X officiel. Elon Musk, propriétaire du réseau social transformé, a commencé à signaler le changement tôt dimanche matin par une série de tweets, en commençant par celui qui disait « et bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux ».

Le logo X a remplacé le logo Twitter sur la version Web, signalant un changement dans l’application « everything app » de Musk, qu’il avait initialement envisagé peu après avoir acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en novembre. Le logo X remplacera vraisemblablement le logo de l’oiseau dans les versions mobiles des applications une fois qu’elles auront été mises à jour. La référence à Twitter reste toutefois présente sur l’interface de connexion principale du site Web.

Ces changements s’inscrivent dans les ambitions de Musk, qui souhaite que Twitter passe progressivement du statut de plateforme de micro-blogging à celui d’« application universelle », à l’instar de l’application chinoise WeChat.

Vision de l’« application universelle »

Twitter a remplacé le logo après que Musk a demandé aux gens de soumettre des logos et que « si un logo X suffisamment bon est posté ce soir, nous le mettrons en ligne demain dans le monde entier ». Musk a ensuite épinglé un tweet présentant une vidéo créée par un utilisateur de Twitter nommé Sawyer Merritt et a changé sa propre photo de profil pour le nouveau logo X.

Le logo X lui-même semble être basé sur un glyphe des Special Alphabets 4. Musk a précisé que le nouveau logo X était « provisoire » et qu’il pourrait donc être remplacé ultérieurement. Les employés de Twitter auraient été informés du changement par un e-mail qui se terminait par une déclaration selon laquelle il s’agissait du dernier e-mail de Musk provenant du domaine Twitter.com.

Outre la vision de Musk pour l’application universelle, le nouveau nom coïncide également avec « X .com », une société fondée par Musk en 1999 pour faciliter les transactions numériques et qui est devenue PayPal à la suite d’une fusion avec un concurrent. Musk a racheté le nom de domaine à PayPal en 2017, et à partir de maintenant, l’URL x .com pointe également vers Twitter.