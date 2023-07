Les caractéristiques de MIUI 15 ont été divulguées

Xiaomi présentera sa nouvelle surcouche, MIUI 15, dans le courant de l’année et, bien qu’il y ait suffisamment de temps pour cela, des fuites ont commencé à faire surface. La dernière fuite parle de deux de ses fonctionnalités qui pourraient être introduites.

Selon un rapport de XiaomiUI, MIUI 15 inclura une fonction d’augmentation du volume, qui se présentera sous la forme d’un nouveau bouton dans le menu Paramètres. Cette option permettra aux utilisateurs d’augmenter le volume jusqu’à 200 % pour les situations où une sortie audio plus forte est nécessaire.

Cette fonction permettra d’augmenter le volume tout en étant sans danger pour les oreilles et les haut-parleurs du smartphone.

Une autre fonctionnalité est une amélioration du presse-papier. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de copier et coller des images et d’autres fichiers dans le presse-papiers, en plus des textes. Cela améliorera encore le processus de partage lors du copier-coller et du partage de médias avec d’autres personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, ce type de fonctionnalité est déjà disponible pour les smartphones Samsung et Pixel.

Si l’on ne sait pas grand-chose des autres fonctionnalités de MIUI 15, on s’attend à quelques nouveautés pour l’amélioration des performances, la confidentialité et la sécurité, et même l’accessibilité. Il pourrait y avoir des changements dans le design de MIUI sous la forme de nouveaux widgets et thèmes.

MIUI 15 devrait être disponible pour une pléthore d’appareils Redmi, Xiaomi et Poco, mais rien de concret n’est connu à ce jour. Nous nous attendons à une introduction à la fin de cette année, très probablement avec le flagship 2023 de Xiaomi. Étant donné que le lancement n’aura lieu que dans quelques mois, nous devrions prendre les détails susmentionnés avec des pincettes.