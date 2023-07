Le Galaxy S24 pourrait marquer le retour des processeurs Exynos en Europe

Selon un nouveau rapport, Samsung pourrait revenir à ses propres processeurs Exynos pour la série Galaxy S24. La société avait décidé d’utiliser les excellentes puces Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pour l’ensemble de la gamme, après avoir proposé deux versions pour les précédentes générations de Galaxy S21 et Galaxy S22.

Le rapport provient de Pocket-Lint, citant des sources proches du dossier. Selon la source, Samsung ramènera les processeurs Exynos dans la série Galaxy S23 avec le Galaxy S23 Fan Edition (FE), ce qui corrobore un rapport antérieur.

La rumeur veut que Samsung poursuive le retour de ses puces Exynos avec le Galaxy S24 en 2024. Samsung avait déjà mis en avant son partenariat avec Qualcomm en proposant un Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy personnalisé.

Comme mentionné précédemment, Samsung proposait auparavant la série Galaxy S dotée d’une puce Exynos en Europe, les versions Qualcomm étant vendues aux États-Unis. La société a été critiquée pour les performances plus faibles de ses puces Exynos, et un cadre s’est excusé publiquement pour les problèmes de performances de la gamme S22.

Des puces plus froides l’emporteront-elles ?

La série Galaxy S23 de Samsung était l’un des meilleurs smartphones Android, et le Galaxy S23 Ultra est clairement l’un de mes smartphones préférés pour 2023. Il serait logique que Samsung utilise des processeurs Exynos, comme Apple le fait pour ses iPhone avec ses puces de la série A, mais Exynos a été constamment inférieur en tant qu’option, même par rapport aux smartphones Snapdragon de même génération.

L’effet Exynos s’étend un peu plus loin que Samsung, car les puces Tensor produites par Google et fabriquées par Samsung, qui partagent certains liens de parenté, ont entraîné des problèmes de connectivité et de batterie sur certains smartphones Pixel. Avec l’excellente batterie et les performances de la série S23, il serait regrettable que la prochaine sortie de Samsung marque une régression.