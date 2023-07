Une coalition veut défendre l’open source dans la législation européenne sur l’IA

Une coalition d’une demi-douzaine d’acteurs de l’IA open source — Hugging Face, GitHub, EleutherAI, Creative Commons, LAION et Open Future — appelle les décideurs politiques de l’UE à protéger l’innovation open source lors de la finalisation de la loi européenne sur l’IA, qui sera la première loi complète sur l’IA au monde.

Dans un document d’orientation publié cette semaine et intitulé « Supporting Open Source and Open Science in the EU AI Act » (Soutenir l’open source et la science ouverte dans l’Acte sur l’IA de l’UE), les leaders de l’IA open source ont formulé des recommandations « sur la manière de garantir que l’Acte sur l’IA fonctionne pour l’open source » — dans le but de « garantir que les pratiques de développement de l’IA ouverte ne soient pas confrontées à des obligations qui sont structurellement impossibles à respecter ou qui seraient autrement contre-productives ».

Selon le document, les « obligations trop larges » qui favorisent le développement d’IA fermées et propriétaires — comme les modèles des grandes entreprises d’IA telles que OpenAI, Anthropic et Google — « menacent de désavantager l’écosystème ouvert de l’IA ».

Le document a été publié alors que la Commission européenne, le Conseil et le Parlement débattent de la version finale de la loi européenne sur l’IA dans le cadre de ce que l’on appelle le « trilogue », qui a débuté après que le Parlement européen a adopté sa version du projet de loi le 14 juin. L’objectif est d’achever et d’adopter la loi sur l’IA d’ici à la fin de 2023, avant les prochaines élections du Parlement européen.

L’innovation open source en matière d’IA est en jeu

Yacine Jernite, responsable du ML et de la société chez Hugging Face, un hub populaire pour le code et les modèles open source, a déclaré, bien que le document d’orientation soit détaillé, le premier point principal que la coalition souhaite faire valoir concerne l’innovation.

En outre, la coalition cherche à souligner que l’IA open source est nécessaire — et que la réglementation ne doit pas entraver l’innovation en matière d’IA open source.

La loi européenne sur l’IA se concentre sur les risques liés aux applications

Depuis avril 2021, date à laquelle la Commission européenne a proposé le premier cadre réglementaire de l’UE pour l’IA, elle s’est efforcée de se concentrer sur l’analyse et la classification des systèmes d’IA en fonction du risque qu’ils représentent pour les utilisateurs. Plus le niveau de risque est élevé, plus la réglementation est importante.

Peter Cihon, senior policy manager chez GitHub, a souligné qu’au fur et à mesure que le Conseil de l’UE, puis le Parlement de l’UE, élaboraient leurs projets de loi sur l’IA, les décideurs politiques ont commencé à remonter la chaîne de valeur afin d’atténuer certains de ces risques à un stade plus précoce du développement de l’IA.

En outre, l’UE a toujours été un précurseur en matière de réglementation technologique, comme elle l’a été avec le RGPD — dans ce qui est désormais connu sous le nom d’« effet Bruxelles ». Les décideurs politiques du monde entier, y compris des États-Unis, en prennent donc certainement note.