WhatsApp permet d’enregistrer des messages vidéo d’une durée maximale de 60 secondes

La fonction de message vidéo est en cours de déploiement sur WhatsApp pour iOS et Android depuis au moins le mois dernier, et l’article de blog de WhatsApp indique que la fonction sera disponible pour « tout le monde dans les semaines à venir » .

WhatsApp offre depuis longtemps la possibilité d’envoyer des vidéos, mais la nouvelle fonction de message vidéo supprime quelques étapes du processus, le rendant plus rapide et plus immédiat. S’ils fonctionnent de la même manière que les messages vocaux, qui n’existent que dans WhatsApp, les messages vidéo devraient également éviter d’encombrer la pellicule d’appareils photo de votre téléphone avec de courtes séquences à usage unique.

Selon un article de blog de WhatsApp, les messages vidéo peuvent durer jusqu’à 60 secondes et sont automatiquement mis en sourdine lorsque le destinataire ouvre une discussion . En revanche, les messages vocaux ne sont pas diffusés automatiquement et peuvent durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez envoyer un message vidéo en appuyant sur l’icône du message vocal existant pour le faire passer en mode vidéo.