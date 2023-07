Nous verrons si Meta envisage de réintroduire le Meta Quest Pro après avoir observé l’accueil réservé au Vision Pro d’Apple. Il est à noter que Meta a précédemment abandonné ses projets de métaverse au profit de l’intelligence artificielle et s’est plus récemment occupé du lancement de la plateforme Threads pour concurrencer Twitter.

Le changement de cap de Meta intervient peu de temps après qu’Apple a annoncé son Vision Pro , qui est nettement plus cher (3 500 dollars). Cependant, la réalité virtuelle (VR) d’Apple a encore du temps devant elle avant son lancement en 2024, et il reste à voir si elle tiendra ses promesses excitantes.

La grande poussée de Meta dans le métaverse pourrait déjà ralentir de manière significative. Selon un rapport de The Information , Meta dispose d’une quantité limitée de matériel pour les casques VR/AR et ne produira des appareils que tant qu’elle en aura la capacité .