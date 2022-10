Le Meta Quest Pro est disponible dès aujourd’hui, les premiers tests aussi

Le nouveau Quest Pro de Meta est passé rapidement de l’étape de l’annonce à une disponibilité près de chez vous. Il demande seulement que vous ayez économisé ces derniers mois et que vous en ayez réellement une utilité.

Le prix du Meta Quest Pro est de 1 799,99 euros et comprend deux contrôleurs Quest Touch Pro, des pointes de stylet, des bloqueurs de lumière partielle et un socle de chargement. Il est maintenant disponible à l’achat sur meta.com et chez certains revendeurs.

Contrairement à ses prédécesseurs VR, le Meta Quest Pro ne se limite pas aux expériences que vous pouvez vivre dans un monde virtuel. Il combine littéralement une vue haute résolution de votre monde réel avec une vue créée à la volée et superposée à celui-ci. En bref, il dispose de tout le matériel et de toutes les innovations nécessaires pour justifier son prix exorbitant.

Parmi ses principales caractéristiques :

Il est équipé de nouveaux écrans LCD dotés de la technologie des points quantiques

Suivi du visage et des yeux

Suivi des mains et des gestes dans de nouvelles manettes

Une caméra externe en couleur

Un processeur Qualcomm Snapdragon XR2+ personnalisé

12 Go de mémoire vive (RAM)

256 Go de stockage embarqué

Station de charge sans fil

En d’autres termes, il s’agit d’un ordinateur portable qui semble avoir beaucoup de potentiel. Mais, le Quest Pro vaut-il la peine d’être acheté et est-il vraiment un casque de productivité ?

Les premiers tests publiés

Scott Stein de CNET a noté qu’il n’y avait pas d’augmentation massive de la résolution par rapport au Quest 2, mais il a poursuivi en indiquant que « tout semble net et vivant. L’écran est lumineux, et le contraste et les niveaux de noir sont bien meilleurs que sur le Quest 2″. Yasmine Crossland, de T3, a déclaré : « L’expérience visuelle sur le Meta Quest Pro est vraiment impressionnante. Les couleurs sautent aux yeux et il y a beaucoup de détails dans le “monde” qui vous entoure ». Nicholas Sutrich d’Android Central a exprimé que « le travail sur le casque est étonnamment bon, aussi. J’avais beaucoup d’espoirs que ce serait enfin le remplacement virtuel de mon moniteur/TV géant de 43 pouces dans mon bureau lorsque je ne suis pas assis là et, jusqu’à présent, c’est superbe de travailler dans cet environnement ». Lewis Painter, de Tech Advisor, note : « Indépendamment des spécificités de la résolution, il n’y a pas d’effet de porte d’écran perceptible avec la possibilité de lire clairement du texte dans la VR sans avoir à se trouver juste en face de lui. C’est une aubaine non seulement pour les jeux VR, mais aussi pour travailler en réalité virtuelle ».

Le confort est essentiel dans un casque VR et le Quest Pro présente plusieurs modifications destinées à améliorer la sensation. La plupart des casques VR s’appuient sur votre visage, mais le Quest Pro a un tout nouveau design qui repose sur une bande en halo. C’est une question très personnelle et les avis sont mitigés. Il convient de noter que les critiques n’ont eu qu’un temps limité avec le Quest Pro et qu’il faut un certain temps pour s’adapter à un casque.

Le Quest Pro est sans aucun doute un casque VR à considérer si vous êtes un passionné de VR ou si vous travaillez dans ce secteur. Les professionnels qui ont besoin de travailler en réalité virtuelle pourraient ne pas considérer le coût comme un problème, par rapport aux plateformes de réalité mixte concurrentes comme le HoloLens 2 de Microsoft ou le Magic Leap 2, qui coûtent beaucoup plus cher. Le Quest Pro de Meta offre une expérience VR haut de gamme et constitue un premier pas vers la réalité mixte souhaitée par les professionnels.