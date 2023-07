Twitter change de nom et devient X

Elon Musk affirme que Twitter laissera bientôt derrière lui l’emblématique logo de l’oiseau bleu et adoptera une poignée d’autres changements spectaculaires pour réinventer complètement la plateforme.

X .com est désormais redirigé vers Twitter.com, suite à un tweet d’Elon Musk, propriétaire de Twitter, et un « logo X provisoire » remplacera le logo de l’oiseau de Twitter. Avant le changement, Elon Musk a passé beaucoup de temps à tweeter à ce sujet.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Plus tôt dimanche, il a commencé à tweeter — et l’a fait pendant des heures — sur le changement de marque de Twitter en X, le nom d’une lettre qu’il a utilisé à plusieurs reprises dans les noms d’entreprises et de produits depuis toujours. Cela a commencé par un tweet disant « bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux », suivi d’un second tweet ajoutant que « si un assez bon logo X est posté ce soir, nous le mettrons en ligne demain dans le monde entier ».

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Au cours des heures qui ont suivi, Musk a fait des gestes en faveur du changement entre d’autres messages et réponses, tweetant des choses comme « Deus X » ou répondant à d’autres utilisateurs qui en parlaient. À un moment donné, il a rejoint une session Twitter Spaces intitulée « Personne ne parle tant que nous n’avons pas convoqué Elon Musk », et est resté assis en silence pendant près d’une heure avant de se taire et de confirmer qu’il changerait le logo de Twitter demain.

Musk aurait également envoyé un e-mail aux employés de Twitter pour leur annoncer que l’entreprise deviendrait X et que c’était la dernière fois qu’il envoyait un e-mail à partir d’une adresse Twitter, selon un article de la rédactrice en chef de Platformer, Zoe Schiffer. Elle a ajouté qu’elle supposait qu’il parlait du logo, puisque l’entreprise Twitter avait déjà été rebaptisée X corp.

En ce qui concerne l’aspect du nouveau logo, Musk n’a pas fait de commentaire spécifique, mais a épinglé un GIF posté par Sawyer Merritt, un utilisateur de Twitter qui a proposé le logo, qui, selon lui, a été utilisé pour son podcast qui a été abandonné.

Tout se résume à X

La lettre « X » figure sur à peu près tout ce que Musk a touché depuis plus de deux décennies. X .com était le nom original de PayPal, il figure dans le nom de sa société SpaceX, dans le nom du SUV Tesla et il a déclaré vouloir transformer Twitter en « X, l’application de tout ». Aujourd’hui, il fait enfin quelque chose avec le domaine X.com qu’il a racheté à PayPal en 2017.

Le changement de marque du site sera la déclaration la plus claire que ce n’est plus le même réseau social qu’il était avant que Musk ne l’achète l’année dernière. Mais c’est loin d’être le seul changement dans l’ère Musk de Twitter.

Change default platform color to black — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Plus récemment, Twitter a déclaré qu’il limiterait le nombre de DM pour les utilisateurs non payants, une fonction d’embauche analogue à celle de LinkedIn est apparue pour les organisations vérifiées, et Musk a déclaré que le site permettrait bientôt aux utilisateurs de publier des « articles très longs et complexes » sur le site. La fonction d’article semble s’appeler Articles, mais à un moment donné, elle s’appelait apparemment Notes.