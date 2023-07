Tout le monde verra les Stories Telegram, mais seuls les utilisateurs Premium pourront les publier

En juin dernier, nous avons entendu parler de l’arrivée de Stories sur Telegram. Selon le PDG Pavel Durov, les utilisateurs « demandaient depuis des années » une telle fonctionnalité, et ils ont obtenu ce qu’ils voulaient. Mais, elle est réservée aux utilisateurs Premium.

Les utilisateurs gratuits de Telegram ne seront pas complètement exclus des Stories, mais ils ne pourront pas partager ce type de publications. Si les utilisateurs ne souhaitent pas payer pour une fonctionnalité qu’ils ont déjà sure, disons, Facebook et Instagram, ils pourront toujours voir les publications de Stories, mais c’est à peu près tout. Quiconque souhaite partager une story doit passer par la case Premium, comme le souligne 9to5Mac.

En outre, le PDG Pavel Durov revient en détail sur les difficultés financières de Telegram. Il annonce que la société a émis « environ 270 millions de dollars d’obligations Telegram », dont Durov a personnellement acheté « environ un quart », « investissant des dizaines de millions » :

Chaque jour, plus de 2,5 millions de nouveaux utilisateurs s’inscrivent sur Telegram et, au début de cette année, nous avons dépassé les 800 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Nous sommes heureux et reconnaissants, même si cette croissance massive signifie également des dépenses plus élevées en matière de stockage et de trafic pour servir nos utilisateurs. […] Bien qu’il ne soit pas encore rentable (ce qui serait impossible à atteindre dès la deuxième année de monétisation), Telegram est plus proche de la rentabilité en chiffres absolus que ses concurrents tels que Twitter et Snap.