Des données suggèrent que les utilisateurs de Threads sont de plus en plus nombreux à disparaître

Threads a peut-être connu le meilleur départ de toutes les applications à ce jour, avec 100 millions de téléchargements au cours des cinq premiers jours suivant son lancement au début du mois, mais de nouvelles données suggèrent que le chemin à parcourir pourrait être semé d’embûches.

Lors de sa meilleure journée, le 7 juillet, quelques jours après son lancement, Threads, réel concurrent de Twitter, a dépassé les 49 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur Android dans le monde entier, mais le 14 juillet, ce chiffre avait déjà chuté de près de la moitié pour atteindre 23,6 millions, selon une étude réalisée par la société d’analyse SimilarWeb.

Les utilisateurs de Threads aux États-Unis se sont également moins engagés dans l’application, les données montrant un pic d’utilisation de 21 minutes le 7 juillet, tombant à 6 minutes le 14 juillet.

Il est intéressant de noter qu’au cours des deux premiers jours complets de disponibilité de Threads, le trafic Web vers twitter.com a chuté de 5 % par rapport à la semaine précédente. Et bien que le trafic vers Twitter ait repris pour les 7 derniers jours de données, il est toujours en baisse de 11 % par rapport à l’année précédente, selon SimilarWeb.

La société d’analyse a noté que la plupart de ses recherches sont basées sur l’utilisation d’Android en raison de la facilité avec laquelle il peut être suivi par rapport à iOS, mais ses résultats correspondent néanmoins à des recherches similaires sur Threads menées depuis son lancement.

« Dans la course au remplacement de Twitter, Threads a pris un bon départ, mais il lui reste encore beaucoup à faire pour gagner la loyauté de ceux qui participent à un réseau social dominé par les messages textuels et les articles liés », a déclaré SimilarWeb dans un article de blog lundi. « Bien qu’il ait attiré beaucoup plus d’attention que les alternatives à Twitter telles que Mastodon (open source) ou Bluesky (encore en version bêta), le produit Threads, issu de l’unité commerciale Instagram de Meta, n’a pas encore de clients qui reviennent régulièrement ».

De réels défis

Autre signe des défis à venir, Adam Mosseri, patron d’Instagram, propriété de Meta, a déclaré lundi que, tout comme Twitter a dû le faire il y a quelques semaines, la nouvelle application doit imposer des limites de lecture en raison d’une hausse du nombre d’attaques de spam sur la plateforme. Toutefois, alors que Twitter a imposé des limites concrètes aux tweets visibles, Mosseri a demandé aux utilisateurs de Threads de le contacter si ces limites perturbaient l’expérience de l’utilisateur, suggérant que des solutions de contournement pourraient être proposées pendant qu’ils continuent à s’attaquer aux bots.

Le démarrage fulgurant de Threads s’explique principalement par deux raisons : ses liens étroits avec Instagram, qui ont facilité la création d’un compte et d’une communauté, et les frustrations des utilisateurs à l’égard de Twitter, qui a connu de nombreuses perturbations depuis qu’Elon Musk a racheté la société en octobre. Quelques semaines après son lancement, Threads semble se stabiliser et va maintenant chercher à croître régulièrement, même s’il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure l’application reste une menace pour Twitter.