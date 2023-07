Instagram Threads compte près de 100 millions d’abonnés depuis son lancement

Selon un décompte du Search Engine Journal (SEJ), Threads, la nouvelle plateforme de médias sociaux d’Instagram, se rapproche des 100 millions d’abonnés. Threads a été conçue pour défier Twitter, qui est en chute libre depuis son rachat en octobre dernier par Elon Musk. Elon Musk a créé un environnement instable chez Twitter en faisant des allers-retours sur les critères de sélection, en licenciant des employés dont il a découvert plus tard qu’ils étaient essentiels au fonctionnement de Twitter et, plus récemment, en plafonnant le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent consulter en une journée.

Dans la plus pure tradition de Musk, le plafond du nombre de tweets que les abonnés peuvent consulter quotidiennement semble avoir été conçu arbitrairement, puis relevé plus tard dans la même journée. On ne peut pas reprocher à Elon d’avoir essayé de nombreuses façons de monétiser Twitter ; après tout, même pour l’un des hommes les plus riches du monde, 44 milliards de dollars, c’est beaucoup d’argent à dépenser pour un seul achat. Mais l’instabilité du règne de Musk a conduit les concurrents et les annonceurs à penser que Twitter était vulnérable.

Vous vous demandez peut-être comment le SEJ a pu déterminer le nombre d’abonnés d’Instagram, propriété de Meta, à Threads. Pour devenir abonné à Threads, il faut avoir un compte Instagram. Et une fois que vous avez ouvert un compte Threads, vous verrez un badge temporaire sur votre profil Instagram avec le logo Threads et un nombre qui correspond à votre numéro d’abonné. Le SEJ indique qu’il a compté le nombre de badges sur les profils Instagram pour arriver au chiffre de 97 millions.

Mark Zuckerberg, PDG et cofondateur de Meta, a déclaré, lorsque le nombre d’abonnés a atteint 70 millions, que l’accueil réservé à la nouvelle plateforme avait été « bien au-delà de nos espérances ».

Reste l’engagement

Bien que rien n’empêche de s’abonner à la fois à Twitter et à Threads, l’information la plus révélatrice sera de savoir si le nombre de publications sur Threads est plus élevé que le nombre de tweets sur Twitter sur une base régulière.

Threads n’a pas encore commencé à accepter les publicités, mais cela ne saurait tarder. L’une des principales questions est de savoir si les annonceurs qui ont abandonné Twitter après la prise de contrôle par Musk décident de consacrer une partie de leur budget marketing à l’affichage de publicités sur Threads.

Quoi qu’il en soit, gardez à l’esprit que comme vous avez besoin d’un compte Instagram pour vous abonner à Threads, si vous supprimez votre compte Threads, votre compte Instagram lié disparaît également. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu.