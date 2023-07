La première mise à jour majeure de Threads est arrivée, avec des fonctionnalités plus que nécessaires

Threads ne dispose toujours pas de plusieurs fonctionnalités clés telles que le flux chronologique, la messagerie directe et les hashtags . En outre, les utilisateurs ne peuvent pas se retirer de Threads sans supprimer leur compte Instagram, et il n’existe pas encore de version Web.

Auparavant, Threads affichait les comptes récemment suivis dans l’onglet « tous » de la page d’activité, ce qui facilite la localisation des nouveaux abonnés. De plus, l’application propose deux filtres supplémentaires, « citations » et « reprises », qui permettent aux utilisateurs de trier leur activité récente en fonction des personnes qui ont cité ou repris leur fil de discussion.

L’une des nouvelles fonctionnalités est l’onglet « Follows » , bien qu’il ne s’agisse pas du flux d’abonnés uniquement ce que les utilisateurs demandaient. Cet onglet se trouve sur la page d’activité de l’application et permet aux utilisateurs d’afficher une liste des comptes qui les ont récemment suivis .