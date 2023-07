TikTok intègre les Passkeys iOS pour sécuriser votre mot de passe et devient membre de FIDO

Le réseau social TikTok fait savoir au monde entier que les utilisateurs peuvent profiter d’un gestionnaire de mots de passe sécurisé et d’une expérience de connexion instantanée grâce à sa dernière intégration de la fonction Passkeys d’iOS 16 d’Apple sur l’application. Cette intégration permet aux utilisateurs de ne plus avoir à se souvenir de leur mot de passe à chaque fois qu’ils se connectent.

De nombreuses entreprises ont déjà proposé des gestionnaires de mots de passe comme moyen d’éviter le processus d’inscription à différentes applications ou sites Web, simplifiant ainsi l’expérience, Apple étant réputé pour sa sécurité.

TikTok intègre les Passkeys d’Apple à l’application, permettant aux utilisateurs d’authentifier leurs comptes en toute sécurité à des fins de connexion, via une expérience chiffrée de bout en bout.

Pour ceux qui l’ignorent, les Codes d’accès, alias Passkeys, permettent de sécuriser un compte à l’aide d’une authentification biométrique d’Apple, comme Face ID ou Touch ID. Au lieu d’avoir à saisir ses mots de passe, Passkeys permettrait aux utilisateurs de s’authentifier avec ces données biométriques sur l’application TikTok.

Toutes les données biométriques et d’authentification ne sont disponibles que sur l’appareil en question et ne sont pas accessibles par des canaux tiers ou autres. L’intégration de Passkeys par TikTok introduit un moyen de se connecter sans mot de passe, grâce à l’utilisation de cette fonctionnalité d’Apple.

TikTok devient membre de l’alliance FIDO et rejoint Apple

Dans le droit fil de son engagement à renforcer la sécurité et les fonctionnalités de l’application, TikTok a également annoncé qu’il était désormais membre de l’alliance FIDO, à l’instar d’Apple et de Google. Cette organisation est connue pour ses efforts actifs visant à éradiquer l’utilisation des mots de passe et à se concentrer sur d’autres méthodes d’authentification disponibles à l’heure actuelle.

Apple a officiellement présenté la fonction Passkeys lors de la conférence WWDC 2022 et l’a initialement intégrée au système d’exploitation iOS 16, promettant une expérience « sans mot de passe » avec les appareils. Cependant, ce n’était pas la première révélation des Passkeys d’Apple, puisqu’ils ont été initialement dévoilés lors de la WWDC 2021 et ont fait l’objet de tests internes avant d’arriver à la fonctionnalité.

Les Passkeys permettent d’éviter les attaques de phishing ou les pirates qui s’emparent des mots de passe d’une personne pour accéder à son compte.

L’une des caractéristiques les plus remarquables des Passkeys d’Apple est le chiffrement de bout en bout et l’utilisation de la biométrie pour sécuriser et protéger la méthode de connexion enregistrée pour différentes applications et sites Web pour iOS et macOS. L’expérience sans mot de passe est déjà présente dans différentes entreprises technologiques dans le monde, et Apple la rapproche de son smartphone avec ses Passkeys.