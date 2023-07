Le nouvel iPad Air avec de meilleures caractéristiques est apparemment sur le point d’arriver

L’actuel iPad Air est sorti en mars 2022 et Apple envisage déjà un nouveau modèle pour cette année, selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

Dans la dernière édition de sa lettre d’information hebdomadaire Power On, Mark Gurman affirme qu’Apple pourrait annoncer en octobre les premiers ordinateurs Mac équipés de la puce M3. Il pense qu’Apple pourrait dévoiler un nouvel iMac, un MacBook Air 13 pouces et un MacBook Pro 13 pouces en octobre.

Il affirme également qu’Apple travaille sur un nouveau modèle d’iPad Air. Il n’est pas entré dans les détails et a seulement révélé que le nouveau modèle de 2023 pourrait avoir des spécifications améliorées. Il avait précédemment déclaré que la hausse des spécifications serait mineure.

Pour rappel, l’iPad Air 2022 dispose d’un écran LCD de 10,9 pouces, de la puce M1, d’une caméra principale et d’une caméra frontale. En spéculant, on peut penser que le nouvel iPad Air sera équipé de la puce M2 qui équipe les iPad Pro et peut-être d’un port Thunderbolt.

Gurman a également déclaré qu’il était peu probable qu’Apple dévoile de nouveaux iPad Pro cette année. Au lieu de cela, la prochaine itération arrivera probablement l’année prochaine. Selon les rumeurs, les iPad Pro 2024 seront dotés d’écrans OLED et fonctionneront avec la puce M3.

Une puce M3 très attendue

La puce M3 sera basée sur le processus de 3 nm de TSMC, ce qui la rendra plus puissante et plus économe en énergie que la puce M2, qui est déjà incroyablement rapide. Le processus de fabrication permet d’obtenir une puce plus dense, ce qui permet aux fabricants d’intégrer plus de cœurs dans un processeur.

On ne sait pas encore si ces produits d’octobre seront annoncés par le biais d’un communiqué de presse ou si Apple organisera un événement dédié.

Avant cela, en septembre, la société devrait dévoiler la nouvelle génération d’iPhone : iPhone 15, 15+, 15 Pro et 15 Pro Max. Comme la puce M3, la puce A17 du modèle Pro sera également fabriquée sur le nœud de 3 nm.