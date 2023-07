Une fuite de la face avant en verre et du protecteur de l’iPhone 15 montre les changements de design

Les iPhone 14 Pro et Pro Max ont abandonné l’encoche au profit d’une découpe circulaire en forme de pilule qu’Apple a baptisée Dynamic Island. Il semblerait que les modèles standard d’iPhone 15 abandonnent également l’encoche cette année, ce qui a été corroboré par des photos du panneau de verre avant et du protecteur de la série iPhone 15, partagées par Ice Universe, un as de la fuite.

Les images semblent non seulement confirmer que toute la gamme sera dépourvue d’encoche, mais elles vont également dans le sens des rumeurs selon lesquelles les modèles Pro auraient des bordures plus fines.

L’image du haut montre le panneau en verre des deux modèles de 6,1 pouces — l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro – et des deux modèles de 6,7 pouces — l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro Max. L’image du bas montre apparemment les protections d’écran.

Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro Max aurait les bords les plus fins de tous les smartphones. Les bords des deux modèles Pro seront également légèrement incurvés par rapport à l’iPhone 14 Pro, ce qui pourrait leur donner un air d’Apple Watch.

L’ensemble de la gamme devrait abandonner le port Lightning au profit de l’USB-C. Les iPhone 15 et 15 Plus pourraient avoir des bords plats et un châssis en aluminium, tandis que le Pro pourrait avoir des bords arrière incurvés et un châssis en titane. Les nouveaux modèles pourraient également abandonner le bouton de mise en sourdine au profit d’un nouveau bouton programmable.

L’un des meilleurs smartphones de 2023 ?

Les modèles iPhone 15 Pro devraient également être plus épais, de sorte que les caméras ne dépasseront pas autant par rapport à l’iPhone 14 Pro. Il est fort probable que le modèle Pro Max soit doté d’un zoom périscopique permettant d’obtenir un zoom optique 6x.

En ce qui concerne les composants internes, seuls les modèles Pro devraient être équipés de la puce A17 Bionic de 3 nm, mais tous les modèles pourraient être dotés de batteries plus puissantes. La série sera probablement annoncée en septembre et il ne serait pas du tout surprenant que l’iPhone 15 Pro devienne l’un des meilleurs smartphones de 2023.