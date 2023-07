Les supposées spécifications du Pixel 8 Pro ont été divulguées

by

Au vu du succès de ses derniers smartphones, il semble que Google ait réussi à créer des smartphones qui plaisent au grand public. En effet, la gamme Google Pixel est parfaite pour ceux qui veulent profiter d’une expérience Android pure. Le Pixel 7 Pro est devenu un champion pour beaucoup lors de sa sortie l’année dernière, et il mérite sa place parmi les meilleurs smartphones de 2023. Mais, que pouvons-nous attendre du prochain Google Pixel 8 Pro ? Un tweet pourrait bien nous éclairer à ce sujet.

Un récent tweet aurait laissé filtrer les spécifications du prochain Pixel 8 Pro de Google. Le message a été publié par Yogesh Brar, connu pour faire des prédictions sur les spécifications des prochains smartphones, bien que les informations qu’il tweete ne soient pas toujours correctes à 100 %. Cela dit, Brar suggère ce que nous pourrions attendre du prochain flagship de Google et donne une date probable pour la sortie du nouveau smartphone, la fixant au mois d’octobre.

Google Pixel 8 Pro – 6.7″ QHD+ LTPO OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 + Titan chip

– 12GB RAM

– 128/256GB storage

– Camera: 50MP (OIS) + 64MP UW + 48MP (Tele)

– Selfie: 11MP

– Temperature sensor, Ultrasonic FP

– Android 14

– 4,950mAh battery, 27W wired charging Launch: October — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 17, 2023

Selon le tweet, le prochain Pixel 8 Pro pourrait avoir un écran Quad HD+ LTPO OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors que le Pixel 7 Pro dispose également d’un écran OLED de 6,7 pouces avec le même taux de rafraîchissement, il ne dispose pas de la technologie LTPO, selon les rumeurs, que le nouveau smartphone pourrait proposer.

Cette technologie adapte le taux de rafraîchissement de l’écran en fonction de ce qui est affiché, optimisant le taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Lorsqu’il s’agit d’une image statique, l’écran LTPO maintient le taux de rafraîchissement au minimum et passe à la fréquence maximale de 120 Hz pour le défilement ou les jeux. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une meilleure expérience visuelle et d’une optimisation des performances de la batterie. Actuellement, seuls les smartphones phares haut de gamme comme le Galaxy S23 Ultra sont équipés d’un écran OLED LTPO.

Par ailleurs, Brar suggère que le Pixel 8 Pro sera équipé d’une mémoire vive de 12 Go, comme le flagship de l’année dernière. Si les informations publiées sur Twitter s’avèrent exactes, nous pouvons également nous attendre à ce que le nouveau Pixel 8 Pro soit doté d’une puce Google Tensor G3+Titan.

Vivement le lancement

De plus, le prochain smartphone de Google aura probablement une configuration à triple caméra et une batterie de 4 950 mAh qui offre un support à la charge rapide filaire de 27 W et la charge sans fil. Le smartphone phare de Google devrait fonctionner sous Android 14.

Google n’a pas confirmé les spécifications ni le mois de sortie prévue, suggère Brar dans son tweet. Il y a quelques semaines, des fuites d’images sur Reddit, qui sont ensuite parvenues à Slashleaks, ont fourni au public le tout premier aperçu du Pixel 8 Pro.