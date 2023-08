L’IA de Google peut vous aider à organiser vos fichiers Google Docs en désordre

Aussi utile que cela puisse paraître, il y a un problème majeur. Croyez-le ou non, NotebookLM peut encore halluciner . Même si la source principale est votre compte Google Docs personnel, il est toujours possible qu’il crée de fausses informations. L’entreprise recommande de revérifier les réponses générées « par rapport à votre source d’origine », par précaution. Si l’IA s’inspire de plusieurs sources, Google précise que chaque réponse sera citée afin que vous sachiez exactement d’où vient l’information.

Supposons que vous soyez un étudiant qui a saisi une série de notes dans un fichier Google Docs pour un cours, mais que vous n’ayez pas beaucoup réfléchi à la structure de la page. Tout cela n’est qu’un grand désordre d’idées organisées de manière aléatoire. Désormais, vous pouvez demander au nouvel outil NotebookLM de générer un court résumé à lire pour avoir une meilleure idée de ce que vous avez écrit . Le fichier original sera toujours là pour référence. Il ne disparaîtra pas. L’IA générative ajoutera même quelques « sujets et questions clés » basés sur les informations résumées pour aider les utilisateurs à acquérir « une meilleure compréhension du matériel ». De plus, vous n’êtes pas limité à un seul document. Notebook LM est capable de puiser son contenu dans de multiples sources.