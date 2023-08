Microsoft prévoit au moins une autre mise à jour importante de Windows 11

by

Alors que les rumeurs se multiplient sur la sortie de « Windows 12 » l’année prochaine, Microsoft a confirmé et nommé une nouvelle mise à jour 23 h 2 pour Windows 11 prévue pour le quatrième trimestre 2023.

Microsoft n’a pas encore révélé le contenu de cette mise à jour, mais l’entreprise dispose de nombreuses fonctionnalités inédites en cours de bêta test qui pourraient être incluses. L’une des grandes nouveautés est Windows Copilot, qui reprend la technologie d’IA générative GPT utilisée dans Bing et Microsoft (Office) 365 et offre aux utilisateurs un assistant personnel à l’échelle du système d’exploitation — et qui est disponible à l’essai dès maintenant.

Une autre fonctionnalité à surveiller est la sortie du prochain explorateur de fichiers : il comprend des onglets, des favoris et un look modernisé. Par ailleurs, les joueurs pourront profiter des paramètres d’éclairage RVB natifs de Windows 11, qui rendront inutiles les logiciels encombrants spécifiques au matériel. Parmi les autres fonctionnalités en préparation, citons la prise en charge intégrée des fichiers compressés RAR et 7-zip, ainsi que le mode sombre pour Paint.

La nouvelle mise à niveau de Windows 11 23H2 sera téléchargée à l’avance sur les systèmes utilisant la version actuelle, 22H2, mais restera en sommeil jusqu’à ce que Microsoft soit prête à la publier. Ensuite, un petit paquet d’activation, connu sous le nom d’eKB, fonctionnera comme un interrupteur principal qui activera simplement les nouvelles fonctionnalités et publiera le numéro de la nouvelle version du système d’exploitation.

Microsoft a déjà adopté la même approche de mise à niveau furtive pour Windows 10, en passant de la version 1903 à la version 1909, il y a près de quatre ans. Le principal avantage de l’approche « enablement package » est que les versions sortantes et entrantes ont des bases de code correspondantes. Cela signifie que les services informatiques qui gèrent des organisations entières et des individus dotés de logiciels ou de pilotes critiques devraient avoir moins de soucis à se faire en cas de panne après la mise à niveau.

Un nouveau Windows pour 2024

Les services informatiques, en particulier, peuvent continuer à travailler comme d’habitude et déployer l’actuel Windows 11 22H2 avec des mises à jour mensuelles. Plus tard dans l’année, les administrateurs système pourront activer 23H2 à l’aide de Windows Server, Update for Business ou Autopatch.

Outre la version 23H2, Microsoft annonce également une nouvelle version LTSC (Long-Term Servicing Channel) de Windows 11 pour le « second semestre 2024 ».

Microsoft serait revenue à un calendrier de sortie des systèmes d’exploitation sur trois ans après avoir traité Windows 10 comme un service avec l’intention d’en faire la « dernière version » du système d’exploitation. Ce changement signifierait qu’un nouveau Windows arrivera en 2024, alors savourez ce qui pourrait être la dernière mise à jour significative de Windows 11 — et priez pour qu’elle contienne ces emojis en 3D.