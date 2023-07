Le PDG de Nothing déclare que tous les smartphones pliables se ressemblent et n’offre aucune solution

Carl Pei, le PDG de Nothing, ne croit pas aux smartphones pliables. Du moins, pas encore. À en juger par ce que Carl Pei a révélé dans une récente interview, Samsung et d’autres fabricants de smartphones pliables n’ont pas à s’inquiéter d’entrer en rivalité avec le fabricant de smartphones âgé de deux ans.

Le PDG de Nothing a déclaré dans une récente interview avec IndiaToday relayée par Android Authority, que malgré les rumeurs sur la construction d’un smartphone pliable par Nothing, l’entreprise n’a pas l’intention de sortir un tel appareil de sitôt. Carl Pei a déclaré : « Je ne pense pas que les consommateurs se promènent en disant, hey, j’aimerais que mon téléphone puisse se plier. Je pense qu’il s’agit d’une innovation que les fabricants imposent aux consommateurs ».

Il convient de noter que même si la plupart des gens ne se disent probablement pas non plus « Hey, j’aimerais que le panneau arrière de mon smartphone soit doté de bandes lumineuses LED derrière un panneau transparent », la série Nothing Phone se distingue précisément par ce critère de conception.

Selon Pei, les smartphones pliables ne se distinguent pas par leur originalité. Selon lui, « c’est une bonne chose que certaines personnes en construisent, mais si vous regardez comment les smartphones pliables évoluent, ils se ressemblent tous à nouveau. Si vous ne voyez plus le logo, si vous le cachez sur les appareils pliables, je ne pense pas que le consommateur puisse vraiment les différencier ».

Nothing n’ira pas sur le marche de suite

Sans trop me tromper, je peux dire que vous avez probablement des problèmes si vous ne pouvez pas distinguer le Galaxy Z Fold 4 du Google Pixel Fold ou d’autres modèles de constructeurs chinois. Ou cela pourrait signifier que le design des smartphones est peut-être le cadet de vos soucis, auquel cas, plus de pouvoir pour vous.

Mais même si c’était vrai et que les designs pliables sont beaucoup trop analogues, ne serait-ce pas une opportunité pour Nothing d’apporter son design de bande lumineuse LED et de panneau arrière transparent à une autre niche de marché et d’essayer de conquérir les clients qui sont ennuyés par l’ancien design de smartphone pliable ? Nous ne le saurons peut-être jamais, car un smartphone pliable de Nothing n’est pas prêt de voir le jour, malgré les rumeurs.